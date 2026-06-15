Costa do Marfim vence Equador com gol nos acréscimos e quebra tabu histórico

Em partida válida pelo grupo E da Copa do Mundo, a Costa do Marfim derrotou o Equador por 1 a 0 com gol decisivo de Amad Diallo nos minutos finais. A vitória interrompe uma sequência de derrotas da seleção marfinense contra sul-americanos em Copas e marca a primeira derrota equatoriana em quase dois anos.

O travessão bem tentou segurar o zero a zero, mas não impediu a vitória de Costa do Marfim por 1 a 0 sobre o Equador , neste domingo (14), pelo grupo E da Copa do Mundo.

O gol de Amad Diallo, revelação do Manchester United, aos 44 minutos do segundo tempo, acabou calando a ampla maioria de torcedores equatorianos que fizeram muito barulho no Lincoln Financial Field - o estádio teve público total de mais de 68 mil pessoas. Além de deixar a Costa do Marfim em ótima situação, a vitória também quebrou um tabu curioso: a seleção marfinense sempre enfrentou sul-americanos nas fases de grupo de Copas do Mundo, mas só colecionava derrotas nos confrontos.

Foi também a primeira derrota do Equador em quase dois anos: a última havia sido contra o Brasil, em setembro de 2024, quando o técnico Sebastian Beccacece fazia sua estreia pela seleção equatoriana. Com o apoio da ampla e barulhenta maioria equatoriano no estádio, os comandados por Sebastian Beccacece tentaram e conseguiram imprimir uma forte pressão inicial na partida, mas tiveram problemas na pontaria - por poucos centímetros.

Aos 10 minutos, Hincapié chegou ao fundo e achou belo cruzamento rasteiro para Enner Valencia. O atacante ex-Internacional aproveitou escorregão de Agbadou e chutou de pé esquerdo, mas a bola foi por cima do gol Aos 23, Yeboah desarmou Agbadou e arriscou de pé esquerdo, de fora da área, mas o chute colocado acertou o travessão da Costa do Marfim. Seis minutos depois, o travessão atrapalhou o Equador de novo.

Minda, jogador do Atlético-MG, recebeu passe de Vite e bateu na saída do goleiro, mas não acertou o alvo. Nos acréscimos, a Costa do Marfim, que já vinha crescendo no jogo, teve uma boa e acrobática chance: Singo arriscou uma bicicleta após cruzamento de Doué, mas a bola passou por cima da meta. A primeira etapa terminou com 14 finalizações, sete para cada lado, mas com o Equador mais próximo de abrir o placar.

Na volta para a etapa final, a trocação seguiu - e a sina do travessão, também. Agora, foi a vez da Costa do Marfim ficar no "quase", com Wahi antecipando a defesa equatoriana após cruzamento de Diomandé e finalizando de primeira. Antes da pausa para a hidratação, o flamenguista Gonzalo Plata teve uma boa chance, enchendo o pé de fora da área, mas o goleiro Fofana estava bem posicionado para espalmar o perigo.

O tempo técnico, porém, acabou esfriando as equipes, que não criaram mais oportunidades de gol, até Diallo garantir os três pontos para a Costa do Marfim quase nos acréscimos. Forte e veloz, o lateral Singo fez ótima arrancada desde o campo de defesa pelo lado direito e cruzou na entrada da área para Diallo, que começou o jogo no banco de reservas. O atacante bateu colocado de pé esquerdo, sem chances para o goleiro Galíndez.

Ambos os jogos da segunda rodada serão no próximo sábado (20). A Costa do Marfim terá o desafio de tentar parar a Alemanha, em Toronto, enquanto o Equador vai a Kansas City tentar se recuperar e fazer saldo contra o Curaçao





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Do Mundo Costa Do Marfim Equador Amad Diallo Grupo E Futebol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De seleção estreante à tetracampeã mundial: conheça o Grupo E da Copa |Alemanha, Costa do Marfim, Curaçao e Equador estão na disputa

Read more »

Equador estreia na Copa do Mundo contra Costa do Marfim embalado por invencibilidadeO Equador enfrenta a Costa do Marfim na estreia da Copa do Mundo, neste domingo, nos Estados Unidos. A seleção sul-americana está invicta há 19 jogos e aposta em nomes como Moisés Caicedo e Willian Pacho para surpreender no Grupo E, que ainda conta com Alemanha e Curaçao.

Read more »

Costa do Marfim e Equador fazem duelo importante na estreia da Copa do Mundo de 2026Costa do Marfim e Equador se enfrentam em partida crucial pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A Costa do Marfim retorna ao Mundial após ausência em 2022, embalada pelo título da Copa Africana de Nações de 2024, e aposta em jogadores como Sébastien Haller e Franck Kessié para avançar. O Equador,classificado com solidez nas Eliminatórias Sul-Americanas, conta com a experiência de Enner Valencia e a juventude de Moisés Caicedo e Piero Hincapié para surpreender. A partida promete ser equilibrada e decisiva para as ambições de ambas as seleções no torneio.

Read more »

Costa do Marfim supera Equador por 1 a 0 na Copa do MundoA Costa do Marfim superou o Equador por 1 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela rodada de abertura do Grupo E da Copa do Mundo. O jogo foi animado, com as duas seleções buscando o ataque a todo momento.

Read more »