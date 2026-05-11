Cosan confirma IPO, estreia no Novo Mercado da B3 com R$ 2,825 bilhões em oferta secundária e previsão de listação em 11/12/223

A empresa de gás e energia do grupo Cosan confirmou, em anúncio relevante, os resultados da IPO, registrando destaque no Novo Mercado da Bolsa M&FBovespa (B3) desde segunda por meio da venda de ações ordinárias e adicionais.

A empresa de gás e energia do grupo Cosan confirmou, em anúncio relevante, os resultados da IPO, registrando destaque no Novo Mercado da Bolsa M&FBovespa (B3) desde segunda-feira, 11 de dezembro de 2023.

A operação movimentou um total de R$ 2,825 bilhões, com a venda de 100,9 milhões de ações ordinárias e ações adicionais. Entre as instituições financeiras que coordenaram a operação, estavam participações de BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citi e Itaú BBA, entre outros. A demanda superou em mais de um terço a oferta inicial, permitindo o exercício de 13,4 milhões de ações adicionais.

A companhia salientou que a distribuição será exclusivamente secundária, destinando integralmente os recursos captados a acionistas vendedores, entre eles, Cosan, Atmos e Bradesco Previdência. A operação está sujeita a liquidação financeira no dia subsequente, e a companhia terá acesso a recursos após o processo. Após a reorganização, a Cosan detém participação direta de 20% na subsidiária, ou seja, 142,8 milhões de ações, devido ao processo de cisão parcial em curso.

A empresa descreveu os resultados como uma fase em evolução, com a expectativa de continuidade em linhas de produtos, serviços e expansão no futuro





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