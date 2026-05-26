Cortes na ajuda internacional e saída da OMS durante governo do republicano podem ter dificultado resposta rápida ao surto na República Democrática do Congo e em Uganda

Especialistas apontam que os cortes na ajuda internacional e a saída da OMS durante o governo do republicano podem ter dificultado a resposta rápida ao surto na República Democrática do Congo e em Uganda. A maioria dos surtos está associada à chamada cepa Zaire, para a qual existe uma vacina, mas atualmente está se espalhando uma variante mais rara, chamada Bundibugyo, em alusão à região em Uganda onde ela foi identificada pela primeira vez, em 2007. Para essa não há vacina nem medicamentos, e a taxa de mortalidade é alta: cerca de um em cada três infectados morre.

Cortes na ajuda internacional e saída da OMS durante governo do republicano são apontados por especialistas como fatores que podem ter dificultado resposta rápida ao surto na República Democrática do Congo e em Uganda .

A maioria dos surtos, incluindo a devastadora epidemia na África Ocidental que matou cerca de 11 mil pessoas há pouco mais de dez anos, está associada à chamada cepa Zaire, para a qual existe uma vacina. No momento, porém, está se espalhando uma variante mais rara, chamada Bundibugyo, em alusão à região em Uganda onde ela foi identificada pela primeira vez, em 2007. Para essa não há vacina nem medicamentos.

E a taxa de mortalidade é alta: cerca de um em cada três infectados morre





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