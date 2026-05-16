Corsária: Romance vencedor do Prêmio APCA narra história de mulher que retorna às suas origens para acertar as contas com o passado de sua família

Em "Corsária", romance vencedor do Prêmio APCA, Marilene Felinto constrói uma narrativa em que a protagonista enfrenta o desafio de acertar as contas com o passado. A relação da personagem com o mar tem a ver com as histórias que costumava ouvir do pai, homem que sonhava em ser comandante, e uma delas corresponde ao naufrágio de um pequeno barco devido à reação de uma baleia.

Romance vencedor do Prêmio APCA narra história de mulher que retorna às suas origens para acertar as contas com o passado de sua família. Em " Corsária ", romance vencedor do Prêmio APCA , Marilene Felinto constrói uma narrativa em que a protagonista encara o desafio de acertar as contas com o passado.

A relação da personagem com o mar tem a ver com as histórias que costumava ouvir do pai, homem que sonhava em ser comandante, e uma delas corresponde ao naufrágio de um pequeno barco devido à reação de uma baleia. A busca pela filiação importava não pelo status, mas pela dignidade a que não tiveram acesso por causa do preconceito. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores.

Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisada por jornalistas. Por você/ Eu, teu corsário preso/ Vou partir a geleira azul da solidão/ E buscar a mão do mar/ Me arrastar até o mar/ Procurar o mar. Os versos da canção "Corsário", parceria de João Bosco e Aldir Blanc, anunciam o enfrentamento de um percurso desafiador.

O título da música remete ao navio ou navegante que tinha em mãos a chamada "carta de corso", documento pelo qual o Estado autorizava o ataque a embarcações de outras nações séculos atrás. Em "Corsária", romance vencedor do Prêmio APCA, Marilene Felinto constrói uma narrativa em que a protagonista encara o desafio de acertar as contas com o passado.

A relação da personagem com o mar tem a ver com as histórias que costumava ouvir do pai, homem que sonhava em ser comandante, e uma delas corresponde ao naufrágio de um pequeno barco devido à reação de uma baleia, fato registrado em um antigo pedaço de jornal lido por ele. Após recuperar a história, a narradora declara: "Mal sabe meu pai que toda a minha admiração vai não para o casal sobrevivente, mas para a baleia ferida e, ainda assim, e por isso mesmo, feroz.

Ação típica dos humanos: vingança. Então, aquela ferocidade podia ser a minha.

" Munida dessa ferocidade e da indignação de quem encara a lucidez de saber que seus pais tiveram muitos direitos negados ao longo da vida, Lena retorna ao local em que a família viveu para tentar recuperar os sobrenomes com os quais a mãe e o pai não foram devidamente registrados. Este era filho bastardo de mãe com sobrenome "Van Waerdenburch" e aquela, filha adotiva de família "Lichthart" que lhe negou o uso do sobrenome, omitido em seus documentos.

A busca pela filiação importava não pelo status, mas pela dignidade a que não tiveram acesso por causa do preconceito. A mãe de Lena tem um irmão também adotado, mas registrado, Abel, beneficiado pela herança que não foi dividida com a irmã.

A protagonista retorna ao sertão de Pernambuco, onde sua mãe provavelmente nasceu e onde seu pai trabalhou em uma fábrica de cimento, a fim de procurar Abel e de consertar os danos que a exploração do trabalho causou ao pai. Para tanto, pesquisa dados, coleta provas, reúne documentos e organiza arquivos. A documentação, feito uma carta de corso, possibilitaria atacar o inimigo, o mundo que lhe devia.

Navegar por essas terras, vasculhar o passado, encarar a bruta realidade é uma tentativa de garantir a justa indenização e a herança subtraída. Apesar disso, o percurso, desafiador pelo próprio objetivo, acumula outro obstáculo: a discordância dos pais, que não aceitam que a filha investigue suas histórias. Mandar em garrafas mensagens por todo o mar, ação mencionada na composição de Bosco e Blanc, é uma estratégia na qual o emissor não tem certeza de que sua comunicação será efetivada.

Por diversas vezes, em "Corsária", a narradora tenta fazer contato com o pai e com a mãe e, como um náufrago, não obtém resposta





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