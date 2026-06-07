Corrida por status: maratonas ganham adeptos que pulam etapas e ignoram distâncias menores

Cresce o número de corredores que buscam a maratona como símbolo de status nas redes sociais, muitas vezes sem preparação adequada, enquanto especialistas alertam para os riscos e atletas defendem a importância de valorizar os 5 km e 10 km.

A busca por maratonas de 42 km cresce globalmente, impulsionada pelo status e pelo engajamento em redes sociais . Muitos corredores desprezam distâncias menores, como 5 km e 10 km, em busca do desafio máximo da maratona.

A Maratona do Rio, que será realizada neste domingo, registrou um aumento de 15% no número de inscritos, com 17.708 participantes em 2025, contra 15.585 no ano anterior. Especialistas alertam para os riscos de pular etapas sem a preparação adequada, enquanto atletas destacam a importância de uma abordagem gradual e consciente. De acordo com Marcos Cunha, treinador de corrida e fundador da MCP Performance, a popularidade das maratonas está ligada ao mercado de consumo e às redes sociais.

Ele observa que marcas esportivas investem pesado em propaganda e que correr 42 km gera uma história mais interessante para contar. No entanto, ele ressalta que a complexidade dos 42 km não é o dobro dos 21 km, mas muito maior. Em seu grupo de treinamento, ele tem 90 atletas para a Maratona do Rio, o triplo do recorde para Chicago, com pace médio de 5 min/km.

Para ele, quem pula etapas geralmente não segue na corrida, enquanto os que se preparam transformam o esporte em estilo de vida. A advogada e comunicadora Dani Germano, que já correu quatro maratonas, inclusive a de Nagoya, no Japão, afirma que a preparação nunca foi fácil e que ela não deseja que seja. Para ela, correr uma maratona é a coisa mais difícil que já fez, mas depois disso, outras dificuldades da vida parecem menores.

Dani também valoriza as distâncias menores, dizendo que se emociona tanto nos 5 km quanto na maratona. Ela reconhece que o engajamento no Instagram é maior para conteúdos sobre maratona, mas toma cuidado com o que publica, pois o desafio existe em qualquer distância. Ela já tem a meta de correr uma meia maratona em menos de duas horas





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