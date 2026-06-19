Corrida por IA Transforma Gigantes da Tecnologia em Consumidores Vorazes de Capital, aponta Gavekal Research

Relatório da Gavekal Research aponta que o atual boom de investimentos em infraestrutura de IA é sete vezes maior que o da internet e está encerrando a era das recompras de ações, com empresas como Alphabet e Meta migrando para modelos intensivos em capital e preparando emissões recordes de ações.

O relatório da Gavekal Research destaca que a corrida global por infraestrutura de inteligência artificial está reorganizando as prioridades dos gigantes da tecnologia, transformando-os de geradores líquidos de caixa em consumidores vorazes de capital.

A consultoria compara o atual ciclo de investimentos em centros de dados e capacidade computacional com o boom da internet no final dos anos 1990, estimando que o volume de capital dispensado agora é cerca de sete vezes maior. A análise considera que, entre 1996 e 2000, as empresas de telecomunicações dos EUA investiram aproximadamente US$ 500 bilhões (ou US$ 930 bilhões em valores corrigidos pela inflação) em infraestrutura de internet e banda larga, enquanto o capex atual em IA atinge dimensões significativamente superiores.

Essa comparação serve para dimensionar a magnitude dos recursos direcionados para construção de data centers, aquisição de chips e expansão da capacidade computacional necessária para sustentar modelos avançados de IA. A Gavekal Research também divide a atenção com a comparação em relação ao boom da construção civil na China, observando que os gastos com centros de dados de IA equivalem a cerca de metade do volume investido na construção imobiliária chinesa em período similar.

Contudo, ressalta uma diferença crucial: enquanto os imóveis podem manter utilidade por décadas, a infraestrutura tecnológica apresenta ciclo de depreciação rápido e vulnerabilidade à obsolescência tecnológica. O relatório questiona se os centros de dados construídos hoje ainda serão relevantes daqui a uma década, indicando riscos de subutilização ou necessidade de substituição precoce. Esse cenário impõe uma lógica de investimento mais arriscada do que a associada a ativos físicos tradicionais. A mudança estrutural apontada vai além dos números de investimento.

Empresas como Alphabet e Meta, que durante anos se notabilizaram por gerar caixa robusto e realizar recompras massivas de ações, estariam migrando para modelos de negócio intensivos em capital. A Gavekal afirma que os hyperscalers estão deixando de operar com leveza financeira para adotar uma intensidade capital que rivaliza com setores pesados como siderurgia e petroquímica. Isso significa o fim da era das recompras de ações e o início de uma fase de amplas emissões de capital.

O relatório adverte que 2026 pode quebrar recordes históricos de captação no mercado de ações, com cinco empresas - Alphabet, Meta, SpaceX, Anthropic e OpenAI - pretenderem levantar, em poucas semanas, volume comparable ao recorde anual de 2021. Essa demanda massiva por financiamento tem potencial para pressionar custos de capital e alterar a dinâmica de todo o mercado financeiro. Os impactos macros econômicos são outra preocupação.

A ascensão dos investimentos em IA pode gerar efeitos em cadeia sobre demanda por semicondutores, energia elétrica e capacidade de geração, criando pressões sobre cadeias de suprimentos e preços de insumos. A corrida por infraestrutura pode distorcer alocações de recursos na economia, elevando o custo do dinheiro e dos fatores produtivos escassos.

A consultoria conclui que a Bay Area e outros polos tecnológicos podem experimentar transformações profundas, com consequências duradouras para a estrutura de custos das empresas e para o relacionamento com investidores. A nova realidade impõe questionamentos sobre sustentabilidade de modelos baseados apenas em escala e sobre a capacidade de geração de retornos que justifiquem o volumes de capital em jogo





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