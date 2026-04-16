Corrente Oceânica Vital do Atlântico Enfrenta Enfraquecimento Severo, Alertando para Impactos Climáticos Globais

Um novo estudo revela que a Célula de Revolvimento Meridional do Atlântico (AMOC), essencial para a regulação do clima global, está a enfraquecer significativamente mais do que o previsto, com projeções indicando uma desaceleração de até 51% até o final do século. As consequências podem incluir alterações drásticas nos padrões de chuva, invernos mais rigorosos na Europa e aumento do nível do mar.

Uma corrente oceânica vital para a regulação do clima global, conhecida como Célula de Revolvimento Meridional do Atlântico ( AMOC ), apresenta um enfraquecimento significativamente mais acentuado do que as projeções anteriores indicavam.

Um estudo recente, publicado na revista Science Advances por pesquisadores da Universidade de Bordeaux e do centro Inria, na França, aponta que essa desaceleração poderá atingir até 51% até o final deste século, um valor consideravelmente superior às estimativas de 32% feitas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) em cenários de emissões intermediárias. A AMOC funciona como uma vasta esteira transportadora de águas oceânicas, transferindo calor dos trópicos para o Atlântico Norte. Ao atingir regiões próximas ao Ártico, essa água quente e salgada resfria, mergulha e retorna às profundezas, completando um ciclo essencial para a distribuição térmica do planeta. O sistema, contudo, está a mostrar sinais de lentidão preocupantes. A discrepância entre as novas projeções e os modelos anteriores reside na metodologia empregada. Os cientistas franceses combinaram modelos climáticos com dados observacionais reais do oceano, especificamente a temperatura e a salinidade da superfície do Atlântico. Esta abordagem permitiu identificar quais modelos representam com maior fidelidade as condições oceanográficas atuais. Os resultados foram alarmantes: os modelos que melhor espelham a realidade são precisamente aqueles que antecipam um futuro mais sombrio para a AMOC. Descobriu-se que parte do erro das projeções anteriores estava ligada à subestimação da salinidade na superfície do Atlântico Sul. Ao corrigir esta variável com base em dados observacionais, o enfraquecimento projetado da AMOC aumentou de forma expressiva. Estima-se que cerca de 47% dessa diferença nas projeções esteja associada à salinidade do Atlântico Sul. A importância da AMOC reside no seu papel central na circulação termohalina, responsável pela distribuição de calor global, dado que os oceanos armazenam aproximadamente 90% do calor do planeta. Um enfraquecimento substancial da AMOC, próximo aos 51% projetados, poderá desencadear uma série de consequências ambientais e climáticas de grande magnitude. Entre elas, destaca-se o potencial deslocamento para o sul da Zona de Convergência Intertropical, uma faixa de chuvas essencial para a agricultura da região do Sahel, na África, que já sofre com crises alimentares recorrentes. Adicionalmente, há o risco de invernos mais rigorosos e secas severas na Europa Ocidental, bem como um aumento adicional do nível do mar nas costas atlânticas. Embora o estudo não preveja um colapso iminente da AMOC neste século, ele sugere que o sistema está mais próximo de um limiar crítico do que se imaginava. Um fator agravante ainda não totalmente incorporado nos modelos é o derretimento da calota de gelo da Groenlândia, que, ao injetar água doce no oceano, poderá acelerar ainda mais esse processo de enfraquecimento. Os autores reconhecem essa limitação e defendem a inclusão deste fator em estudos futuros. A pesquisa ressalta a importância de refinar os modelos climáticos, pois a identificação e correção de suas falhas são cruciais para a calibração de estratégias de adaptação e para a produção de estimativas cada vez mais confiáveis sobre este complexo sistema planetário





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