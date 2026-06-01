Correios têm prejuízo de R$ 315,5 mi no 1º tri de 2024, mas melhora 83% ante 2023

Empresa estatal atribui resultado à implementação de plano de contenção de custos e reestruturação; prejuízo no trimestre ficou abaixo do esperado, mas despesas com passivos judiciais seguem como principal peso.

Os Correios registraram um prejuízo líquido de 315,5 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024, o que representa uma melhora de 83% em relação ao saldo negativo de 1,725 bilhão apurado no mesmo período do ano anterior.

De acordo com a estatal, o resultado ficou melhor do que o esperado inicialmente e já reflete as medidas implementadas no seu plano de contenção de custos. A companhia destacou que o último ano com primeiro trimestre no azul foi em 2022, quando obteve lucro de 216,7 milhões.

O objetivo, segundo a empresa, é assegurar o retorno ao equilíbrio econômico-financeiro e alcançar resultado líquido positivo até o final de 2027, consolidando sua transformação em uma plataforma de serviços moderna e integrada à economia digital. A receita bruta do trimestre atingiu 4,04 bilhões de reais, desempenho superior ao estimado, o que reforça a estabilidade operacional e a recuperação gradual da base de receitas prevista na estratégia de reestruturação.

No acumulado do primeiro semestre, porém, a receita líquida caiu 2,3%, somando 3,85 bilhões, enquanto as despesas gerais e administrativas cresceram para 2,26 bilhões. A estatal apontou que as despesas com passivos judiciais e precatórios, totalizando 1,4 bilhão de reais, equivaleram a 44% do prejuízo do período. A empresa afirmou que continua avançando na implementação das ações estruturantes do Plano de Reestruturação, que incluem medidas para fortalecer a saúde financeira, modernizar a malha logística e capacitar a força de trabalho.

Com esses esforços, os Correios buscam superar os desafios financeiros históricos e retomar a sustentabilidade, num cenário em que a demanda por serviços logísticos e digitais se mantém elevada no Brasil





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