Correios registram prejuízo de R$ 3,1 bilhões no primeiro trimestre de 2026

Os Correios encerraram o primeiro trimestre de 2026 com um prejuízo de R$ 3,1 bilhões, um aumento de 82,35% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa tem implementado várias medidas para sanear suas contas e espera alcançar um superávit somente em 2027.

Os Correios encerraram o primeiro trimestre de 2026 com um prejuízo de R$ 3,1 bilhões, de acordo com um balanço recente da empresa. Esse valor representa um aumento de 82,35% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o prejuízo foi de R$ 1,7 bilhão.

O balanço prévio divulgado pelo g1 em abril deste ano já havia indicado que os Correios teriam um prejuízo acima dos R$ 3 bilhões no primeiro trimestre de 2026. Em 2025, o prejuízo anual foi de R$ 8,5 bilhões, e a previsão para 2026 é de um resultado ainda pior. A empresa tem implementado várias medidas para sanear suas contas e espera alcançar um superávit somente em 2027.

Os Correios não registram um primeiro trimestre no azul desde 2022, quando obtiveram um lucro de R$ 216,7 milhões. Desde então, a empresa acumula prejuízos: R$ 328 milhões em 2023, R$ 801 milhões em 2024 e R$ 1,7 bilhão em 2025. Para conter a crise, a diretoria dos Correios elaborou um plano de reestruturação com foco em três áreas: redução de despesas com pessoal e administração, otimização de ativos e renegociação e captação de recursos.

As medidas incluem a obtenção de empréstimos bilionários, um plano de demissão voluntária (PDV), reformulação do plano de saúde dos funcionários, fechamento de pontos deficitários, venda de imóveis e revisão de contratos. No entanto, o PDV teve baixa adesão por parte dos funcionários





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