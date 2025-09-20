Correios em Crise: Novo Presidente Assume em Meio a Prejuízos Crescentes e Necessidade de Aporte Bilionário

A estatal enfrenta sérios problemas financeiros, com prejuízos que triplicaram no primeiro semestre, e precisa de um aporte bilionário. Emmanoel Schmidt Rondon assume a presidência em meio a desafios e expectativas de mudança.

A crise financeira dos Correios se aprofunda, com prejuízos que mais do que triplicaram no primeiro semestre deste ano, atingindo R$ 4,37 bilhões em comparação com R$ 1,35 bilhão no mesmo período do ano anterior. A estatal, que necessita de um aporte bilionário para se reerguer, vê na mudança de gestão uma esperança para a revitalização. Emmanoel Schmidt Rondon foi escolhido para assumir a presidência, substituindo Fabiano Silva dos Santos, que estava demissionário desde o início de julho.

A nomeação foi aprovada pelo Conselho de Administração, marcando o início de um plano de ação para tentar reverter a situação crítica da empresa. A situação financeira dos Correios é delicada, com a necessidade de um aporte de R$ 7 bilhões até 2026, sendo R$ 2 bilhões já neste ano, para estabilizar suas finanças e permitir o pagamento de um empréstimo com o setor financeiro. A equipe econômica do governo, liderada pelo Ministério da Fazenda, resiste a esse aporte devido ao impacto no orçamento, especialmente porque a dependência financeira da estatal poderia comprometer outras políticas públicas. Integrantes da Fazenda admitem a necessidade de apoio financeiro, mas temem que isso transforme a empresa em uma dependente do Tesouro Nacional, o que exigiria a inclusão de seus gastos, estimados em cerca de R$ 20 bilhões, no já apertado Orçamento da União, limitando a capacidade de investimento em outras áreas. A mudança na presidência e a reestruturação da alta cúpula visam, portanto, a encontrar soluções de longo prazo para a crise. \A nova gestão dos Correios terá a difícil tarefa de negociar com o Ministério da Fazenda a injeção de recursos necessários para a recuperação da empresa. A expectativa é que a troca de liderança sensibilize a equipe econômica a adotar medidas de apoio. A discussão sobre o futuro da estatal envolve também a análise da obrigação de universalização do serviço postal, que, por sua natureza, é deficitário e impacta os resultados financeiros. A Fazenda considera a possibilidade de redistribuir essa obrigação entre outros atores do mercado, mantendo os Correios como um participante, o que exigiria uma revisão do modelo de negócios. A situação é agravada pela dívida acumulada e pelos atrasos nos pagamentos a fornecedores, prestadores de serviços e no fundo de pensão (Postalis). A folha de pagamentos tem sido mantida em dia, mas à custa de atrasos em outras obrigações financeiras. A renovação da cúpula, com a indicação de Rondon e outras mudanças nas diretorias, demonstra a intenção do governo de implementar uma gestão mais técnica e focada na eficiência. As mudanças também devem atingir o Postal Saúde e o Postalis, cujos executivos são ligados ao União Brasil, partido que deixou o governo. No entanto, duas diretorias lideradas por mulheres devem ser mantidas, mostrando um reconhecimento da competência e do perfil técnico de Juliana Picoli Agatte e Loiane Bezerra de Macedo. A crise dos Correios é complexa, com raízes na gestão passada, no aparelhamento político e na forte influência dos sindicatos, o que dificulta a busca por um executivo que possa liderar a reestruturação da empresa. O governo busca uma solução para evitar a dependência da estatal em relação ao Tesouro e garantir a continuidade dos serviços postais. \As dificuldades financeiras dos Correios são um reflexo de diversos fatores, incluindo a necessidade de modernização e adaptação ao cenário digital, a concorrência de empresas privadas e o peso da obrigação de universalização. A suspensão temporária do envio de encomendas para os Estados Unidos, devido a novas taxas impostas, é mais um desafio enfrentado pela estatal. A situação da empresa contrasta com a preparação para a privatização durante o governo anterior, demonstrando a complexidade do tema e a necessidade de encontrar um modelo de gestão que seja financeiramente sustentável e que garanta a prestação de serviços de qualidade à população. A reestruturação dos Correios é crucial para garantir a sua sobrevivência e relevância no mercado, e o sucesso dessa empreitada dependerá da capacidade da nova gestão em negociar com o governo, implementar medidas de eficiência e superar os obstáculos políticos e financeiros. A busca por uma solução interna foi uma alternativa à dificuldade do governo em encontrar um executivo para comandar os Correios diante das dificuldades em reestruturar a empresa, do aparelhamento político, sobretudo nos estados, e do corporativismo, com forte ingerência de sindicatos. A escolha de um novo presidente e a renovação da cúpula representam uma tentativa de mudar o rumo da empresa e garantir sua sustentabilidade em um mercado cada vez mais competitivo





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Correios Crise Financeira Prejuízos Aporte Emmanoel Schmidt Rondon Ministério Da Fazenda Reestruturação Privatização

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Polícia prende 23 suspeitos em operação contra envio de drogas pelos Correios no ParanáOrganização criminosa usava pacotes postais e redes sociais para distribuir entorpecentes em vários estados

Consulte Mais informação »

Femsa nomeia Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera como novo diretor-presidenteFernández é, atualmente, presidente dos negócios de lojas de conveniência e saúde do conglomerado mexicano e trabalha na companhia desde 2011

Consulte Mais informação »

Caso Kirk: Obama fala em crise política sem precedentes e Casa Branca critica ex-presidenteEx-mandatário dos EUA alerta para aumento do extremismo ideológico no país e defende diálogo sem agressão

Consulte Mais informação »

Crise política na França: por que país pode se tornar o novo problema na EuropaO país está no meio de várias crises ao mesmo tempo. É justo culpar Macron por este 'naufrágio'?

Consulte Mais informação »

Quem é Emmanoel Schmidt, economista que será o novo presidente dos CorreiosA indicação foi aprovada nesta sexta-feira pelo Conselho de Administração da empresa

Consulte Mais informação »

Correios: Novo Presidente assume em meio a crise financeira e necessidade de aporte bilionárioOs Correios enfrentam uma crise financeira com prejuízos crescentes e necessidade de um aporte bilionário até 2026. A nomeação de Emmanoel Schmidt Rondon como novo presidente visa reestruturar a estatal. A Fazenda resiste ao aporte, mas a troca de gestão é vista como crucial para a sustentabilidade da empresa.

Consulte Mais informação »