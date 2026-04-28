Correios Apresentam Prejuízo Bilionário no Primeiro Trimestre de 2026

Os Correios registraram um prejuízo prévio de R$ 3,4 bilhões no primeiro trimestre de 2026, um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. A queda nas receitas de encomendas internacionais e o aumento das despesas financeiras e provisões contribuíram para o resultado negativo.

Dados do balancete contábil da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios , revelam um prejuízo preliminar de R$ 3,4 bilhões no primeiro trimestre de 2026, um aumento significativo em relação aos R$ 1,7 bilhão registrados no mesmo período do ano anterior.

Um balancete contábil é um demonstrativo provisório que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado momento, incluindo receitas, despesas, ativos e passivos. Até o momento desta publicação, a estatal não divulgou oficialmente esses dados, e os Correios não responderam aos pedidos de comentários. Enquanto as receitas se mantiveram relativamente estáveis, os gastos da empresa aumentaram consideravelmente.

O departamento financeiro dos Correios já havia previsto um aumento nas despesas, estimando um total de R$ 7,6 bilhões para o primeiro trimestre de 2026, mas os gastos reais foram menores, totalizando R$ 7,4 bilhões – uma redução de R$ 200 milhões (3%) em relação à estimativa. Em 2025, os Correios registraram um prejuízo total de R$ 8,5 bilhões, marcando o 14º trimestre consecutivo de resultados negativos.

Esse valor é mais de três vezes superior ao prejuízo de R$ 2,6 bilhões registrado em 2024. A análise detalhada das despesas revela que os gastos com pessoal permaneceram controlados, com um aumento modesto de R$ 80 milhões, passando de R$ 2,5 bilhões para R$ 2,6 bilhões.

No entanto, as despesas financeiras e as provisões, que incluem possíveis perdas judiciais e precatórios, foram os principais impulsionadores do aumento geral dos gastos. As despesas financeiras apresentaram um aumento expressivo de 312%, saltando de R$ 224 milhões em 2025 para R$ 925 milhões em 2026, devido a juros e multas relacionados a empréstimos e contratos, incluindo os R$ 12 bilhões contraídos pela estatal no final do ano passado.

As despesas com provisões e perdas também ultrapassaram as expectativas, atingindo R$ 1,4 bilhão, um aumento de 66,7% em relação aos R$ 834 milhões registrados em 2025. No lado das receitas, houve uma leve redução geral de R$ 84 milhões, impulsionada principalmente pela queda nas receitas de encomendas internacionais, que diminuíram de R$ 393 milhões no primeiro trimestre de 2025 para R$ 156 milhões no mesmo período de 2026, uma redução de 60,3%.

Essa queda está relacionada ao programa Remessa Conforme, que introduziu um imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50, conhecido como “taxa das blusinhas”. Apesar da queda nas receitas de encomendas internacionais e gerais, houve um aumento significativo nas receitas de logística (crescimento de 150%) e serviços de conveniência (crescimento de 56%)





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