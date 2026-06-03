Corpus Christi: serviços no Rio têm horários especiais no feriado prolongado

O feriado de Corpus Christi altera o funcionamento de bancos, transportes, órgãos públicos e comércio no estado do Rio. Confira o que abre e fecha na quinta e sexta-feira.

O feriado de Corpus Christi , celebrado nesta quinta-feira, dia 4, vai alterar o funcionamento de diversos serviços no estado do Rio de Janeiro. Por ser seguido por ponto facultativo na sexta-feira, dia 5, em muitos órgãos públicos, o período forma um feriadão, impactando o atendimento ao público e a rotina de quem precisa resolver pendências ou se deslocar pela cidade.

Serviços essenciais, como transporte público e fornecimento de energia, seguem operando, mas com horários diferenciados. Já bancos, repartições públicas e agências de atendimento terão mudanças no expediente, com suspensão de atividades no feriado e retomada parcial ou total nos dias seguintes. Algumas operações passam a ser feitas exclusivamente por canais digitais.

Para ajudar a população a se programar, confira abaixo o que abre e o que fecha durante o feriado prolongado, incluindo o funcionamento de bancos, metrô, trens, órgãos públicos, supermercados e shoppings. As agências bancárias não vão abrir na quinta. Em algumas localidades, as salas de autoatendimento estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição. Os clientes das instituições financeiras também não vão conseguir fazer compensações bancárias, incluindo a Transferência Eletrônica Disponível (TED).

Vale lembrar que o Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser utilizado normalmente. Na sexta, o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou há ponto facultativo. Boletos de cobrança e contas de consumo, como água, energia, telefone e cartão de crédito, com vencimento em 4 de junho poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte (5), nas localidades onde não há feriado ou ponto facultativo.

Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa. Boletos bancários recebidos direto no aplicativo ou no internet banking do banco podem ser pagos por meio do Débito Direto Autorizado (DDA), serviço que permite visualizar e pagar boletos online, sem necessidade de papel. Neste ano, o MetrôRio vai ter um horário de funcionamento especial.

O serviço estará disponível na quinta-feira, das 7h às 23h, como de praxe nos feriados. Na sexta, o funcionamento será nos horários regulares de dia útil, das 5h à meia-noite. Para atender aos participantes da Maratona do Rio, a operação do sistema metroviário começa mais cedo, das 4h até meia-noite no sábado. Nos quatro dias, a Linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo.

Já as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil e Botafogo. O Posto de Gratuidade, na estação Central do Brasil, não vai funcionar entre os dias 4 e 7 de junho. O espaço voltará a funcionar na segunda-feira, dia 8.

Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, o TrensRJ terá operação diferenciada. Na quinta-feira, a circulação seguirá a grade de domingos e feriados, com horários fixos. Já na sexta, a operação será de dias úteis, com ajustes pontuais devido à redução na demanda de passageiros e à realização de manutenções programadas. No sábado, os trens funcionam com a grade habitual de sábados, também com horários fixos.

No domingo, a operação volta a seguir o padrão de domingos e feriados, novamente com horários fixos. Para consultar todos os horários, a recomendação é acessar os canais digitais da concessionária. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que os atendimentos presenciais nas agências retornam normalmente na segunda-feira, dia 8. A central de teleatendimento 135 funcionará normalmente, de quinta a sábado, das 7h às 22h.

Já o aplicativo (disponível para Android e iOS) e o site do INSS estarão disponíveis para serviços remotos. As unidades e o serviço de teleatendimento do Detran RJ não funcionarão na quinta e na sexta. A Enel Rio informou que durante o feriado manterá suas equipes operando normalmente, incluindo atendimento telefônico (call center), operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros.

Os serviços da empresa estarão disponíveis pelos canais digitais, que funcionam 24 horas por dia, no aplicativo Enel Rio e no site. Na quinta, não haverá atendimento nas agências dos Correios. As agências voltam a operar normalmente na sexta. As principais redes de supermercados do estado do Rio vão operar normalmente durante o feriadão, com exceções pontuais em algumas unidades e ajustes de horário.

As unidades da rede de supermercados Guanabara vão funcionar normalmente na quinta-feira, com horário das 7h às 22h. A operação segue padrão também na sexta e no sábado. No domingo, 07, as unidades abrem das 7h às 18h, exceto algumas lojas da Barra da Tijuca, Campo Grande (Rio da A), Recreio, Niterói e São Gonçalo, que funcionam até 20h.

Em geral, recomenda-se que a população verifique os horários específicos de cada estabelecimento por meio dos canais oficiais, pois podem haver variações locais. O feriado de Corpus Christi, apesar de alterar a rotina, não impede a realização de atividades essenciais, especialmente com o uso de serviços digitais. Planejar-se com antecedência é fundamental para evitar transtornos





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