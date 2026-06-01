Corpus Christi: quando cai o feriado em 2026 e quais são as cidades que consideram ponto facultativo

A data do Corpus Christi muda a cada ano e é considerada ponto facultativo nacional. Neste ano, o feriado será celebrado em 4 de junho e 20 das 27 capitais brasileiras o consideram feriado.

Corpus Christi é um feriado religioso que é celebrado na Igreja Católica para comemorar a presença de Jesus Cristo na eucaristia. A data não é fixa e muda a cada ano, seguindo um cálculo que combina tradição religiosa e fenômenos astronômicos.

A expressão 'Corpus Christi' vem do latim e significa 'Corpo de Cristo'. A celebração é considerada ponto facultativo nacional, o que significa que estados e municípios podem transformá-la em feriado religioso por meio de regulamentação local. Nas cidades onde o Corpus Christi é feriado, a regra geral é a dispensa do trabalho. Caso o funcionário seja convocado para trabalhar, ele tem direito a receber em dobro ou a uma folga compensatória.

Neste ano, o Corpus Christi será celebrado em 4 de junho, uma quinta-feira. Das 27 capitais brasileiras, 20 decretaram Corpus Christi como feriado, quatro adotaram ponto facultativo e três ainda não publicaram decretos sobre o assunto.

Além disso, o calendário de 2026 terá 10 feriados nacionais, sendo que 9 cairão em dias úteis. Depois de Corpus Christi, que é ponto facultativo nacional, os próximos feriados são 7 de setembro (Independência do Brasil) e 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida). Ambos caem em uma segunda-feira e podem render um descanso prolongado para quem folga aos fins de semana





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