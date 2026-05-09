Corporate venture capital: a moda dos últimos dois decades pode não vir acompanhada de desempenho

O artigo explora os desafios encontrados nos investimentos de Corporate Venture Capital (CVC), destacando que a maioria dos fundos perde dinheiro e Ender Corporate morre. De acordo com o relatório global, o número de VCIs está diminuindo desde 2024, mas a parte negativa é que eles ainda superam os fundos independentes em metas prováveis.

O corporate venture capital tornou-se moda nas últimas duas décadas. Grandes empresas passaram a investir diretamente em startups com a promessa de capturar inovação com mais agilidade.

No entanto, os dados apontam outro caminho. De acordo com relatórios globais, os CVCs participaram apenas de cerca de 25% das rodadas de venture no mundo em 2024, mas registraram desempenho inferior aos fundos independentes nas principais métricas, como taxa de retorno e proporção de exits bem-sucedidos. Segundo Amure Pinho, fundador do Investidores.vc, o equívoco mais recorrente das corporações é tratá-lo como extensão de P&D ou de marketing.

'O CVC que não nasce com governança independente, tese clara e horizonte de dez anos está estruturalmente condenado a performar abaixo do mercado. E isso explica por que a maioria perde dinheiro: não é falta de oportunidade, é falta de modelo', afirma





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