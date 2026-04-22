Corpo encontrado no Leblon é da advogada Tamirys Teixeira Santos

Advogada desaparecida após entrar no mar no Rio de Janeiro é encontrada morta. Família aguarda laudo do IML e cobra esclarecimentos sobre as circunstâncias do caso.

A confirmação da identidade do corpo encontrado na Praia do Leblon , Zona Sul do Rio de Janeiro, trouxe à tona uma profunda tristeza e um mistério que paira sobre a morte da advogada Tamirys Teixeira Santos , de apenas 36 anos.

Desaparecida desde o último sábado, após entrar no mar, Tamirys era uma figura vibrante e ativa, conhecida por seu estilo de vida saudável e dedicação às artes marciais. O reconhecimento do corpo foi realizado por familiares na manhã desta quarta-feira no Instituto Médico Legal (IML), encerrando a esperança de um reencontro vivo, mas abrindo espaço para a busca por respostas sobre as circunstâncias trágicas de sua morte.

A notícia causou grande comoção entre amigos, familiares e seus mais de 18 mil seguidores nas redes sociais, onde Tamirys compartilhava momentos de sua rotina fitness, com foco em muay thai e jiu-jitsu, além de fotos e vídeos que demonstravam seu amor pela praia e por viagens. A advogada, registrada no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA) com uma sociedade individual no Méier, era descrita como uma pessoa alegre, dedicada e sem sinais aparentes de problemas que pudessem levar a um desfecho tão inesperado.

A família, devastada pela perda, aguarda ansiosamente o laudo do IML, na esperança de que ele possa esclarecer a causa da morte e dissipar as dúvidas que cercam o caso. A mãe de Tamirys, Elisabete Teixeira, expressou sua incredulidade e angústia, afirmando que a filha estava bem, se divertindo com amigos e não demonstrava qualquer sinal de preocupação antes de entrar no mar.

A família também questiona o comportamento dos amigos que estavam com Tamirys no dia do desaparecimento, buscando entender o que aconteceu nos momentos que antecederam a tragédia. A Polícia Civil está investigando o caso, coletando depoimentos e buscando imagens de câmeras de segurança que possam fornecer pistas sobre o que ocorreu. A investigação se concentra em esclarecer a dinâmica do desaparecimento e determinar se houve alguma circunstância incomum que possa ter contribuído para a morte da advogada.

A comunidade jurídica também se manifestou, com advogados buscando autorização para que o gato adotado por Monique Medeiros, envolvida em outro caso de grande repercussão, possa acompanhá-la na cadeia após seu retorno à prisão. Este pedido, embora aparentemente distante do caso de Tamirys, demonstra a sensibilidade e a preocupação com o bem-estar animal, um valor que também parecia estar presente na vida da advogada, que compartilhava fotos de seus momentos de lazer e atividades físicas com seus seguidores.

A morte de Tamirys Teixeira Santos levanta questões importantes sobre a segurança nas praias, a necessidade de maior vigilância e a importância de investigar a fundo casos de desaparecimentos, especialmente quando envolvem pessoas jovens e saudáveis. A busca por respostas continua, e a família espera que a verdade seja revelada para que possam encontrar algum conforto em meio à dor da perda.

A memória de Tamirys, uma mulher apaixonada pela vida, pelas artes marciais e pela praia, permanecerá viva no coração de seus amigos e familiares





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