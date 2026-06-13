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Corpo encontrado em carro em Tijuana levanta preocupações sobre segurança da seleção iraniana na Copa

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Corpo encontrado em carro em Tijuana levanta preocupações sobre segurança da seleção iraniana na Copa
TijuanaCorpoSeleção Iraniana
📆6/13/2026 2:38 AM
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Um corpo foi descoberto no porta-malas de um carro em um supermercado de Tijuana, onde a seleção iraniana está hospedada para a Copa do Mundo. Autoridades investigam possível ligação com a presença da equipe, que conta com escolta armada.

Em Tijuana , no México, um corpo foi encontrado dentro do porta-malas de um carro estacionado em um supermercado, gerando preocupação entre as autoridades locais. De acordo com informações da polícia, o veículo permanecia no local desde o início da semana, quando funcionários do supermercado notaram um forte odor vindo do automóvel e acionaram as autoridades.

Ao abrirem o porta-malas, os policiais encontraram a vítima envolta em um material não especificado, e peritos com trajes de proteção realizaram a análise da cena antes da remoção do corpo. A Promotoria de Tijuana ainda não confirmou se o crime tem relação com a presença da seleção iraniana de futebol, que está na cidade para a Copa do Mundo.

A equipe, conhecida como Team Melli, está hospedada em um hotel próximo ao centro de treinamento e, por questões de segurança, conta com um comboio armado da Guarda Nacional para percorrer a curta distância de apenas um minuto entre os dois locais. O incidente ocorre em meio à preparação do Irã para a Copa do Mundo, que está sendo sediada no Catar.

A seleção iraniana foi forçada a estabelecer sua base no México após membros da federação terem seus vistos negados pelo país anfitrião, o que gerou críticas públicas sobre a falta de coordenação no torneio. Em entrevista à Reuters, um representante da equipe expressou insatisfação com a situação, destacando os desafios logísticos enfrentados pela delegação. A presença do Irã em Tijuana tem sido acompanhada de perto pelas autoridades locais, que reforçaram a segurança na região.

O corpo encontrado no estacionamento levanta questões sobre possíveis ameaças, embora a Promotoria ainda não tenha estabelecido um vínculo direto com a seleção. A comunidade local, assim como os torcedores que acompanham a Copa do Mundo, aguardam mais informações sobre o caso. Enquanto isso, a seleção iraniana segue com seus treinamentos sob escolta armada, buscando minimizar riscos. A situação destaca as complexidades envolvendo a segurança de delegações estrangeiras em grandes eventos esportivos, especialmente em um contexto de tensões geopolíticas.

A polícia de Tijuana continua as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte, enquanto a Promotoria analisa possíveis conexões com outros crimes na região. A população permanece alerta, mas as autoridades garantem que medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança de todos, incluindo os visitantes internacionais

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