Corpo é encontrado durante buscas por homem desaparecido em passeio de moto aquática em Ilhabela

Enquanto Buscas por Dheorge Pereira Bernardino entram no nono dia, um corpo foi localizado na área de busca. A identificação ainda não foi confirmada. A amiga, Bruna Damaris Sant'Anna da Silva, foi resgatada viva após 42 horas à deriva.

Um corpo foi encontrado nesta segunda-feira, 1º, durante as buscas por Dheorge Pereira Bernardino , de 28 anos, que desapareceu após um passeio de moto aquática no mar em Ilhabela (SP), no dia 24 de maio.

Até o momento, as autoridades não confirmaram se a vítima encontrada é Dheorge. O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) relatou que o corpo foi localizado por agentes da Defesa Civil, que solicitaram apoio aos bombeiros para o transporte. O local para onde o corpo será encaminhado ainda não foi divulgado.

Esta é a nona dia de operações de busca pelo homem, que sumiu após um passeio com uma amiga, Bruna Damaris Sant'Anna da Silva, de 26 anos, durante uma confraternização a bordo de uma lancha na Praia de Ponta das Canas, no Litoral Norte de São Paulo. Cerca de 42 horas após o desaparecimento, Bruna foi resgatada viva por pescadores, em estado debilitado, com sinais de hipotermia e desidratação. Ela relatou que ficou à deriva no mar.

O casal havia decidido fazer o passeio de moto aquática por volta das 16h e, como demoraram a retornar, os amigos acionaram as autoridades. As buscas, que contaram com apoyo de pescadores, Corpo de Bombeiros e Marinha, enfrentaram dificuldades devido à baixa carga da bateria do celular de um dos desaparecidos, o que prejudicou tentativas de rastreamento. Durante toda a madrugada, os amigos mantiveram contato com as equipes.

Apesar do encontro do corpo, a identificação ainda não foi oficializada e as investigações continuam para confirmar a identidade e as circunstâncias do desaparecimento





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