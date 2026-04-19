Vadim Sujarevski, um coronel ucraniano de 41 anos, é reconhecido por sua decisão em 2014 de disparar contra forças russas em Sloviansk, um ato que deu início à guerra em Donbás. Com vasta experiência, incluindo a guerra no Iraque, ele analisa as motivações e consequências dos conflitos modernos, critica a política externa americana e comanda as forças de drones ucranianas, apesar de sua curta permanência em cargos de alta patente.

O Coronel Vadim Sujarevski , nascido em Berehove há 41 anos, é um nome que ecoa na história da Europa. Para a Ucrânia , ele é um herói, como atestam as numerosas medalhas que ostenta. No entanto, sua relevância transcende as fronteiras de seu país. O nome de Sujarevski, atual subcomandante das Forças Armadas da Ucrânia no Leste, figura nos anais da guerra não pela atual invasão russa, iniciada em 2022, mas por uma decisão crucial tomada em 13 de abril de 2014, em Sloviansk.

Esta cidade na província de Donetsk, na região de Donbás, permanece sob controle ucraniano em grande parte graças a ele. A guerra em Donbás começou um dia antes, em 12 de abril de 2014. Soldados russos, sob o comando do coronel Igor Girkin, ocuparam centros administrativos em Sloviansk para apoiar os separatistas de Donetsk. Sujarevski, então tenente, recebeu ordens para não disparar, com o intuito de evitar uma escalada. Em 13 de abril, com seus homens sob ameaça de uma emboscada iminente, ele desobedeceu e ordenou a seus soldados que atacassem as forças russas e separatistas. Ele foi o primeiro a disparar contra russos na Ucrânia, dando início à batalha por Sloviansk, a primeira da guerra em Donbás. Doze anos depois, Sloviansk ainda faz parte da Ucrânia livre, embora as tropas russas estejam a apenas 16 quilômetros da localidade. Apenas 25% da província de Donetsk não está ocupada, e a outra província da região de Donbás, Lugansk, está inteiramente sob controle russo. O Kremlin e Washington exigem que a Ucrânia retire suas tropas do que ainda conserva em Donetsk como condição para selar a paz. O coronel expressa forte crítica à política externa dos EUA, afirmando que os Estados Unidos estão se prostituindo politicamente em referência à proximidade entre o presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladímir Putin. Segundo ele, a Casa Branca é um resultado da guerra psicológica e da desinformação russa. O batismo de fogo de Sujarevski ocorreu precisamente em uma guerra impulsionada pelos Estados Unidos: a invasão do Iraque em 2003. Ele era um soldado raso de 19 anos quando integrou o contingente ucraniano enviado à coalizão ocidental liderada por Washington. Em nove meses, testemunhou a morte de nove companheiros. Essa experiência, segundo ele, moldou as decisões que tomaria no futuro. Ele destaca a batalha de 6 de abril de 2004, em que a coalizão capturou posições-chave em Kut, sob controle de milícias fundamentalistas, como um marco. Naquela ocasião, o comandante ordenou a retirada do município, mesmo após terem repelido o inimigo. Para o atual coronel, isso representou uma lição sobre a importância de comandos modernos, que compreendam a necessidade de delegar a subcomandantes e tomar decisões de forma ágil, não vertical, mas horizontal, alinhando-se à teoria militar da OTAN e abandonando o rígido sistema soviético. Ele opina que, embora a substituição de generais e coronéis antigos, que impediam o progresso, tenha sido eficaz na primeira fase da invasão, atualmente é prejudicial, pois envolve mudanças baseadas em interesses políticos que prejudicam o exército, referindo-se aos constantes rodízios de comandantes nas Forças Armadas ucranianas, decididos pelo gabinete do presidente Volodímir Zelenski. Ele se recusa a comentar se ele mesmo foi afetado por essas mudanças. Em 2024, ele foi nomeado subcomandante em chefe do Estado-Maior e, mais significativamente, comandante das Forças Não Tripuladas, o que significa todo o poderio de drones ucraniano. Contudo, permaneceu em ambos os cargos por apenas um ano, e sua expressão facial revela a dor que essa decisão ainda lhe causa. Sujarevski sustenta que não há tantas diferenças políticas entre a guerra do Iraque e a guerra na Ucrânia, principalmente devido às falsidades por trás delas. Ele argumenta que os russos invadiram a Ucrânia alegando que o governo ucraniano era ilegítimo e uma ameaça, uma tática similar à utilizada com Saddam Hussein. O objetivo principal de ambas as guerras, segundo ele, é territorial e de benefícios geopolíticos para seus iniciadores, e o sofrimento máximo em ambas é o dos civis: ucranianos e iraquianos. O início da invasão em larga escala, em 24 de fevereiro de 2022, não pegou Sujarevski de surpresa. Naquele momento, ele comandava a 35ª Brigada de Fuzileiros Navais, e suas tropas já haviam se preparado para uma invasão que era dada como certa pelo principal apoiador de Sujarevski, Valeri Zaluzhni, então comandante-chefe do exército ucraniano. Sua missão era participar da defesa da costa da província de Odessa. Em 24 de fevereiro, um membro de sua equipe perguntou o que aconteceria. Ele respondeu que talvez lhes restassem duas semanas de vida, até o fim das munições e da artilharia. Passados mais de quatro anos, a Ucrânia continua resistindo





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