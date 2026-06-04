Corinthians: vice-presidente é denunciado por apropriação indébita e furto de materiais esportivos

O Ministério Público denunciou o vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, por desvio de R$ 6,21 milhões em materiais esportivos da Nike. A auditoria interna apontou o sumiço de 131 itens, e a Promotoria pede afastamento cautelar.

O Corinthians enfrenta uma nova crise administrativa após a denúncia do Ministério Público de São Paulo contra o vice-presidente do clube, Armando Mendonça , pelos crimes de apropriação indébita agravada e furto qualificado.

A ação, protocolada pelo promotor Cássio Roberto Conserino, baseia-se em uma auditoria interna que revelou o desaparecimento de 131 itens de materiais esportivos fornecidos pela Nike, patrocinadora do clube. Entre os objetos sumidos estão camisas, blusas, calças, tênis, shorts, malas e mochilas, totalizando um prejuízo estimado em R$ 6,21 milhões, considerando os valores de 2024 e de maio a setembro de 2025.

A auditoria aponta que todas as retiradas foram diretamente vinculadas a Mendonça, que teria solicitado e liberado os materiais para uso próprio ou de terceiros, sem o devido registro no sistema de gestão do clube. Além do desvio de materiais, a denúncia inclui o crime de coação no curso do processo, após supostas ameaças a testemunhas e diretores que investigavam as irregularidades.

A Promotoria solicita o afastamento cautelar de Mendonça de suas funções para evitar interferências na instrução criminal, incluindo a proibição de contato com diretores do clube. O documento também critica a condução do inquérito policial pela Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), que havia arquivado o caso, considerando o relatório descritivo e não conclusivo.

O promotor Conserino destacou que a auditoria interna e os depoimentos de almoxarifes são elementos indiciários cruciais para a verdade real dos fatos, enquanto a investigação policial teria sido incompleta. Paralelamente, o Corinthians avalia um polêmico patrocínio milionário com uma plataforma de conteúdo adulto, em meio à crise com Osmar Stábile. A negociação ocorre enquanto o clube busca reforços no mercado, como Bakayoko, que aceitou jogar ao lado de Lingard e Memphis.

No entanto, a denúncia contra Mendonça chama a atenção para a governança do clube, com falhas administrativas que incluem milhões em notas fiscais não contabilizadas. A Justiça de São Paulo já concedeu uma liminar a Mendonça, impedindo o presidente do Conselho Deliberativo e da Comissão de Ética e Disciplina, Leonardo Pantaleão, de conduzir inquéritos internos. O caso segue em tramitação, e o clube aguarda desdobramentos judiciais que podem impactar sua gestão e imagem





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