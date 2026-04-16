Corinthians vence Santa Fe e lidera o Grupo E com 100% de aproveitamento

Timão supera o time colombiano na Neo Química Arena por 2 a 0, com gols de Raniele e Gustavo Henrique, e garante a ponta da chave na Copa Sul-Americana.

O Corinthians conquistou uma vitória expressiva sobre o Santa Fe por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (15), na Neo Química Arena, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos. Com este resultado, o Timão assegurou a liderança isolada do Grupo E, ao menos nesta rodada, atingindo a marca de seis pontos, com um saldo impecável de seis gols marcados e nenhum sofrido. A segunda colocação do grupo segue em aberto, com a possibilidade de Peñarol e Platense se enfrentarem nesta quinta-feira (16), mas a pontuação máxima que qualquer um deles poderá alcançar é de quatro pontos. O confronto também marcou o terceiro compromisso sob o comando de Fernando Diniz no Corinthians , período em que a equipe demonstrou solidez, acumulando duas vitória s e um empate, sem ter sua meta vazada em nenhuma das ocasiões.

Apesar de ostentar maior posse de bola durante a partida, o Corinthians inicialmente enfrentou dificuldades em converter sua superioridade em chances claras de gol. O Santa Fe, por sua vez, foi quem apresentou a primeira oportunidade de perigo logo nos minutos iniciais. Após um cruzamento preciso de Fernández, Rodallega tentou o cabeceio, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. A resposta do Corinthians não demorou a vir, e aos 12 minutos, Breno Bidon protagonizou uma jogada individual promissora. Recebendo passe de Kayke pela esquerda, o camisa 7 girou sobre a marcação e efetuou um chute potente, que exigiu uma intervenção segura do goleiro Mosquera. O jogo transcorreu em um ritmo mais cadenciado, com ambas as equipes buscando impor seu estilo. O Santa Fe voltou a criar um momento de apreensão para a torcida corintiana com uma finalização de Rodallega, que, posicionado frontalmente à área, soltou uma bomba que Hugo Souza conseguiu espalmar. A partir desse ponto, o Corinthians passou a imprimir um domínio mais consistente, gerando mais oportunidades de ataque. Aos 31 minutos, Rodrigo Garro cobrou uma falta com precisão em direção ao ângulo, mas Mosquera mais uma vez se destacou com uma boa defesa. Poucos minutos depois, em uma cobrança de escanteio, Gustavo Henrique se elevou acima da defesa colombiana e cabeceou, tirando tinta da trave e demonstrando o perigo que o Corinthians representava nas jogadas aéreas.

A tão esperada abertura do placar, que se fez ausente no primeiro tempo, veio com rapidez na etapa complementar. Aos cinco minutos, em uma jogada bem trabalhada, Gustavo Henrique aproveitou um cruzamento e ajeitou a bola para Raniele, que, de primeira, desviou para o fundo das redes, inaugurando o marcador. Em desvantagem, o Santa Fe buscou reagir e teve uma chance claríssima de empatar. Em um cruzamento pela esquerda, Luiz Palacios chegou em velocidade e, completamente livre na cara do gol, teve a oportunidade de recolocar sua equipe na partida, mas desperdiçou a chance com uma finalização mal direcionada. O Corinthians, por sua vez, não demorou a ampliar sua vantagem. Em uma nova cobrança de falta executada por Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, que já havia participado ativamente do primeiro gol ao dar a assistência, novamente se destacou. Ele aproveitou o cruzamento e, em disputa com o defensor adversário, conseguiu mandar a bola para o gol, decretando o 2 a 0. Em uma noite inspirada, o zagueiro Gustavo Henrique ainda teve outras duas oportunidades de marcar, ambas em lances de cabeça: a primeira após uma cobrança de falta de Labyad e a segunda em uma jogada de escanteio. Em ambas as ocasiões, sua finalização passou perto, mas o placar permaneceu inalterado, consolidando a vitória corintiana por 2 a 0. Fernando Diniz segue invicto no comando do Corinthians, mostrando a força do trabalho que está sendo desenvolvido.

Escalações: Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon (Carrillo), André (Allan) e Garro (Labyad); Kayke (Lingard) e Yuri Alberto (Pedro Raul). Santa Fe: Andres Mosquera; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Victor Moreno e Christian Mafla; Daniel Torres (Zapata), Kilian Toscano e Jhojan Torres (Fagúndez); Luis Palacios, Omar Fernández (Edwin Mosquera) e Hugo Rodallega.

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