Head Topics

Corinthians Vence Santa Fe com Gol de Raniele na Libertadores

Esportes News

Corinthians Vence Santa Fe com Gol de Raniele na Libertadores
CorinthiansLibertadoresSanta Fe
📆4/16/2026 2:08 AM
📰Lance!
115 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 66% · Publisher: 51%

Em partida de poucas emoções no primeiro tempo, o Corinthians superou o Independiente Santa Fe com um gol decisivo de Raniele no início da segunda etapa, garantindo os três pontos na Copa Libertadores. A equipe, desfalcada de diversos jogadores importantes por lesão, manteve a escalação das últimas partidas e demonstrou solidez em campo. O histórico contra o clube colombiano é favorável ao Timão.

O Corinthians recebeu o Independiente Santa Fe na Neo Química Arena, em partida válida pela Copa Libertadores da América. O confronto, marcado por um ritmo truncado e poucas oportunidades claras de gol, viu o Timão incapaz de furar a defesa colombiana no primeiro tempo. No entanto, a persistência da equipe comandada por Fernando Diniz foi recompensada no início da segunda etapa, quando Raniele conseguiu balançar as redes, garantindo a vantagem para o alvinegro. Este gol, além de quebrar o jejum da equipe, deu um respiro e demonstração de força em um momento crucial da competição.

A escalação do Corinthians para a partida foi impactada por uma série de desfalques significativos de ordem física. João Pedro Tchoca se viu fora de combate devido a dores na região do púbis, enquanto Charles não pôde ser relacionado para o jogo enquanto se recupera de uma lesão no calcanhar direito. No setor ofensivo, a ausência de Memphis, que segue em tratamento de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita, representou um desfalque importante. Para completar o cenário desafiador, Kaio César ainda se recupera de um problema no músculo posterior da coxa direita, região também afetada em Gui Negão, que sofreu um estiramento durante os treinamentos com a Seleção Sub-20. A lista de baixas se estendeu a Fabrizio Angileri, que trata um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Diante deste cenário, o técnico Fernando Diniz optou por manter a formação tática que vinha sendo utilizada nas duas primeiras partidas sob seu comando, que, aliás, segue invicta. Assim, o Corinthians entrou em campo com a seguinte formação: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro; Kayke e Yuri Alberto. A estratégia visou manter a solidez defensiva e a organização tática, buscando explorar as oportunidades criadas pelos jogadores em campo.

O histórico de confrontos entre Corinthians e Independiente Santa Fe, embora escasso, apresenta uma ligeira vantagem para o clube brasileiro. As duas equipes se enfrentaram apenas duas vezes em toda a história, ambas na fase de grupos da Copa Libertadores da América em 2016. Na ocasião, o primeiro duelo ocorreu na Neo Química Arena, onde o Timão saiu vitorioso pelo placar mínimo de 1 a 0. Na partida de volta, disputada em Bogotá, o confronto terminou em um empate de 1 a 1, com Elias sendo o autor do gol corintiano. De lá para cá, dez anos se passaram sem que houvesse um novo encontro entre os dois clubes. Naquela edição específica da Libertadores, o Corinthians demonstrou sua força ao avançar na primeira colocação do seu grupo, enquanto o Independiente Santa Fe não obteve o mesmo sucesso, sendo eliminado ainda na fase inicial da competição. Este retrospecto, embora limitado, pode trazer uma dose extra de confiança para o atual elenco corintiano

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Corinthians Libertadores Santa Fe Raniele Futebol

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Corinthians x Santa Fé: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela LibertadoresCorinthians x Santa Fé: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela LibertadoresCorinthians e Santa Fé se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).
Read more »

Invicto com Diniz, Corinthians recebe Santa Fe pela LibertadoresInvicto com Diniz, Corinthians recebe Santa Fe pela LibertadoresSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Libertadores: Corinthians defende invencibilidade diante do Independiente Santa FeLibertadores: Corinthians defende invencibilidade diante do Independiente Santa FeAo todo são cinco partidas entre as duas equipes, com três vitórias corintianas e dois empates
Read more »

Corinthians enfrenta o Independiente Santa Fe em busca de consolidar liderança na LibertadoresCorinthians enfrenta o Independiente Santa Fe em busca de consolidar liderança na LibertadoresO Corinthians recebe o Independiente Santa Fe na Neo Química Arena pela fase de grupos da Libertadores. Após uma vitória na estreia, o Timão busca manter o bom momento em casa, enquanto o time colombiano, pressionado por um empate na primeira rodada, encara a partida como decisiva. A inteligência artificial aponta favoritismo para o Corinthians, que conta com o fator casa e a evolução recente sob o comando de Fernando Diniz, além de um adversário com histórico recente de instabilidade.
Read more »

Ao vivo: Corinthians x Santa Fe | Libertadores da América 2026Ao vivo: Corinthians x Santa Fe | Libertadores da América 2026Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Corinthians x Santa Fe AO VIVO: siga em tempo real o jogo pela LibertadoresCorinthians x Santa Fe AO VIVO: siga em tempo real o jogo pela LibertadoresCorinthians recebe o Santa Fe pela 2ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores
Read more »



Render Time: 2026-04-16 05:08:36