Corinthians Vence Santa Fe com Gol de Raniele na Libertadores

Em partida de poucas emoções no primeiro tempo, o Corinthians superou o Independiente Santa Fe com um gol decisivo de Raniele no início da segunda etapa, garantindo os três pontos na Copa Libertadores. A equipe, desfalcada de diversos jogadores importantes por lesão, manteve a escalação das últimas partidas e demonstrou solidez em campo. O histórico contra o clube colombiano é favorável ao Timão.

O Corinthians recebeu o Independiente Santa Fe na Neo Química Arena, em partida válida pela Copa Libertadores da América. O confronto, marcado por um ritmo truncado e poucas oportunidades claras de gol, viu o Timão incapaz de furar a defesa colombiana no primeiro tempo. No entanto, a persistência da equipe comandada por Fernando Diniz foi recompensada no início da segunda etapa, quando Raniele conseguiu balançar as redes, garantindo a vantagem para o alvinegro. Este gol, além de quebrar o jejum da equipe, deu um respiro e demonstração de força em um momento crucial da competição.

A escalação do Corinthians para a partida foi impactada por uma série de desfalques significativos de ordem física. João Pedro Tchoca se viu fora de combate devido a dores na região do púbis, enquanto Charles não pôde ser relacionado para o jogo enquanto se recupera de uma lesão no calcanhar direito. No setor ofensivo, a ausência de Memphis, que segue em tratamento de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita, representou um desfalque importante. Para completar o cenário desafiador, Kaio César ainda se recupera de um problema no músculo posterior da coxa direita, região também afetada em Gui Negão, que sofreu um estiramento durante os treinamentos com a Seleção Sub-20. A lista de baixas se estendeu a Fabrizio Angileri, que trata um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Diante deste cenário, o técnico Fernando Diniz optou por manter a formação tática que vinha sendo utilizada nas duas primeiras partidas sob seu comando, que, aliás, segue invicta. Assim, o Corinthians entrou em campo com a seguinte formação: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro; Kayke e Yuri Alberto. A estratégia visou manter a solidez defensiva e a organização tática, buscando explorar as oportunidades criadas pelos jogadores em campo.

O histórico de confrontos entre Corinthians e Independiente Santa Fe, embora escasso, apresenta uma ligeira vantagem para o clube brasileiro. As duas equipes se enfrentaram apenas duas vezes em toda a história, ambas na fase de grupos da Copa Libertadores da América em 2016. Na ocasião, o primeiro duelo ocorreu na Neo Química Arena, onde o Timão saiu vitorioso pelo placar mínimo de 1 a 0. Na partida de volta, disputada em Bogotá, o confronto terminou em um empate de 1 a 1, com Elias sendo o autor do gol corintiano. De lá para cá, dez anos se passaram sem que houvesse um novo encontro entre os dois clubes. Naquela edição específica da Libertadores, o Corinthians demonstrou sua força ao avançar na primeira colocação do seu grupo, enquanto o Independiente Santa Fe não obteve o mesmo sucesso, sendo eliminado ainda na fase inicial da competição. Este retrospecto, embora limitado, pode trazer uma dose extra de confiança para o atual elenco corintiano





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