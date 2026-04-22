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Corinthians vence o Barra-SC na Copa do Brasil com primeiro gol de Lingard

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Corinthians vence o Barra-SC na Copa do Brasil com primeiro gol de Lingard
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📆4/22/2026 2:54 AM
📰CNNBrasil
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O Corinthians garantiu uma vitória importante por 1 a 0 contra o Barra-SC, fora de casa, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, com gol decisivo de Jesse Lingard.

O Corinthians deu um passo importante rumo à classificação na Copa do Brasil ao superar o Barra-SC pelo placar mínimo de 1 a 0, em duelo realizado na noite desta terça-feira, no Estádio da Ressacada. A partida, válida pelo embate de ida da quinta fase da competição nacional, foi marcada por um jogo truncado e de pouca inspiração ofensiva, mas que terminou de forma positiva para o clube paulista, que agora leva a vantagem do empate para decidir o confronto diante de sua torcida.

O grande destaque da noite foi o meio-campista Jesse Lingard, que balançou as redes pela primeira vez desde que chegou ao Timão, tornando-se o protagonista de um triunfo suado, porém fundamental para as pretensões alvinegras no torneio. O confronto começou com um susto para os visitantes, quando o Barra-SC quase abriu o marcador logo aos quatro minutos de jogo, após um chute de Henrique que explodiu na trave do goleiro corinthiano. O lance serviu de alerta, mas o cenário da etapa inicial foi de domínio territorial do Corinthians. No entanto, o time comandado pela comissão técnica teve dificuldades crônicas em criar espaços na retranca adversária, mostrando pouca criatividade na transição entre o meio-campo e o ataque. O jogo parecia caminhar para o intervalo com o placar zerado, mas a insistência de Matheuzinho, que arriscou um chute de longe aos 46 minutos, mudou a história do jogo. A bola desviou na defesa e sobrou limpa para Pedro Raul, que demonstrou lucidez ao ajeitar para Lingard. O inglês não desperdiçou e, de primeira, finalizou com categoria para marcar seu gol de estreia pelo clube. No segundo tempo, a dinâmica da partida pouco se alterou, com o Corinthians mantendo o controle da posse de bola e buscando administrar o resultado construído nos instantes finais do primeiro tempo. O Barra-SC tentou elevar suas linhas de marcação para buscar a igualdade, criando duas oportunidades reais com Gabriel Silva, aos 18 minutos, e com Saymon, na reta final da etapa complementar, aos 44. Em ambos os momentos, a defesa alvinegra mostrou solidez para garantir a baliza zero. Com o apito final, a equipe paulista confirmou o resultado positivo fora de casa. Agora, as atenções se voltam para o jogo de volta, que será realizado no dia 14 de março, às 19h30, na Neo Química Arena. O Corinthians entra em campo com a vantagem do empate, enquanto o Barra-SC precisará vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo regulamentar, ou por um gol para levar a disputa aos pênaltis. A expectativa da torcida é de uma Neo Química Arena lotada para empurrar o time em busca da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, em um momento em que a equipe busca retomar sua melhor forma na temporada

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