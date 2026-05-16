Corinthians vence Minas e leva o NBB à semifinal pela primeira vez na história

A equipe paulistana conseguiu a classificação histórica para a próxima fase do torneio de basquete brasileiro, depois de anos de espera.
Corinthians vence Minas e vai à semifinal do NBB pela primeira vez na história Por 72 a 69, o tricampeão Brasília Basquete superou o Flamengo, maior vencedor do NBB com sete títulos, e foi o último time a se garantir na próxima fase.
A equipe da capital federal fechou a série em 3 jogos a 2, voltando à semifinal do torneio depois de 10 anos, em partida que marcou o recorde de público da temporada. Mais de 12 mil torcedores acompanharam a classificação histórica dos Extraterrestres na Arena Nilson. O Franca conseguiu a suada classificação para a semifinal com a vitória por 78 a 77 sobre o Mogi, no Ginásio Pedrocão.
Foi uma partida intensa, digna de jogo 5 dos playoffs, em que o último minuto no cronômetro levou doze no relógio para ser concluído. O atual tetracampeão do NBB também fechou a série das quartas de final em 3 a 2
