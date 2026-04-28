Corinthians tem contas de 2025 aprovadas com ressalvas, mas dívida de R$ 2,72 bi e déficit de R$ 143,4 milhões preocupam

O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou as contas de 2025, mas a situação financeira do clube continua crítica, com dívidas e déficits significativos. A auditoria independente destacou a necessidade de melhor controle interno e renegociações para manter as operações.

O Corinthians teve suas contas do exercício de 2025 aprovadas em votação no Conselho Deliberativo , apesar de uma dívida total de R$ 2,72 bilhões e um déficit de R$ 143,4 milhões.

A decisão foi tomada após debates acalorados entre os conselheiros, especialmente em relação a um acordo firmado em 2026 que reduziu a dívida do clube em R$ 200 milhões. A auditoria independente, responsável pela análise das contas, recomendou a aprovação com ressalvas, destacando a dependência do clube de renegociações para manter suas operações e a necessidade de reforçar o controle interno de fiscalização financeira.

As contas também foram aprovadas com ressalvas pelos conselhos Fiscal e de Orientação (Cori), que, embora não tenham poder deliberativo, forneceram pareceres que influenciaram a decisão final. Antes da votação, circulou um modelo para embasar um possível voto de reprovação integral do balanço financeiro, apontando falhas no processo, como gastos acima do orçamento revisado e falta de detalhamento nos gastos por área.

Outro ponto criticado foi a inclusão de um desconto de dívida em um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que reduziu a dívida de R$ 1,2 bilhão para R$ 679 milhões, abatendo juros e multas. A auditoria independente considerou que esse acordo não deveria constar no balanço, pois foi assinado em 2026. A situação financeira do Corinthians continua delicada e deve se repetir no exercício de 2026.

Recentemente, o clube antecipou R$ 76 milhões de patrocínios para manter o fluxo de caixa, conforme laudo da Laspro Consultores anexado ao processo do Regime Centralizado de Execuções no TJ-SP. A dívida do Corinthians com o Daycoval aumentou de R$ 111,3 milhões em janeiro para R$ 132,1 milhões em fevereiro, devido a operações de adiantamento de valores por meio de garantias de contrato com a Nike, visando evitar um colapso financeiro causado pelos altos custos operacionais.

Além das dificuldades financeiras, o Corinthians enfrenta desafios esportivos, como o jogo contra o Vasco, onde os torcedores buscam informações sobre onde assistir, escalações e arbitragem. Enquanto isso, notícias como a de Paolla Oliveira, que destacou a importância de se manter ativa para cuidar do corpo e da mente, e a de Ronaldinho Gaúcho, que ofereceu R$ 20 milhões por uma mansão, mas o dono preferiu transformá-la em cenário de uma novela histórica, ganham destaque.

A psicologia também aborda o tema de pessoas que se afastam da família à medida que envelhecem, explicando que não são necessariamente frias ou ingratas, mas sim aquelas que deixaram de representar uma versão de si mesmas





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