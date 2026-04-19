Corinthians Mergulha na Zona de Rebaixamento Após Novo Empate; Diniz Aponta Dificuldades do Gramado e Piora Técnica

Corinthians atinge marca negativa de 17ª posição no Brasileirão com novo empate, amargando nove jogos sem vitória na competição. Técnico Fernando Diniz lamenta pior atuação sob seu comando, mas ressalta condições adversas do Barradão e desempenho defensivo em partida de poucas chances claras.

O Corinthians enfrenta um momento de profunda crise no Campeonato Brasileiro. Com o empate em 0 a 0 contra o Vitória , na noite deste domingo (20), no Barradão, pela oitava rodada da competição, o Timão atingiu a marca de 12 pontos em 12 partidas disputadas. Essa pontuação coloca a equipe alvinegra na 17ª posição da tabela de classificação, figurando dentro da zona de rebaixamento.

O retrospecto do time comandado por Fernando Diniz é preocupante: são apenas duas vitórias, seis empates e quatro derrotas, com um saldo negativo de três gols. A pressão sobre o elenco e a comissão técnica aumenta a cada rodada, com uma sequência de nove partidas sem conhecer o sabor da vitória no Brasileirão. A situação é alarmante e exige uma rápida reação para que o clube possa escapar da degola. A preocupação com a posição na tabela é palpável. O técnico Fernando Diniz, em sua análise pós-jogo, reconheceu a gravidade da situação, mas buscou contextualizar o resultado diante das circunstâncias. Ele comentou sobre a necessidade de tirar o Corinthians rapidamente da zona de rebaixamento e projetar uma ascensão na tabela. O treinador fez menção a um jogo anterior considerado atípico, onde a equipe atuou com um jogador a menos por grande parte do tempo, e em parte com dois a menos, avaliando o resultado daquela partida como aceitável dentro de casa, dadas as adversidades. Quanto ao confronto contra o Vitória, Diniz destacou a dificuldade de jogar no Barradão, um estádio onde o time baiano tem um retrospecto forte como mandante, com cinco jogos disputados e quatro vitórias, tendo sido superado apenas uma vez anteriormente. O treinador optou por mexer menos na equipe, visando manter a coesão e o conjunto, mas o desempenho geral da partida foi aquém do esperado. Vale ressaltar que o jogo em si foi marcado pela escassez de oportunidades claras. Durante os 90 minutos, o confronto registrou apenas uma finalização em direção ao gol, obra de Zé Vitor, do time da casa. Essa falta de poder ofensivo geral foi um reflexo da atuação corintiana. Fernando Diniz, ao analisar o desempenho da equipe, fez questão de apontar as condições do gramado do Barradão como um fator que dificultou o jogo de construção e favoreceu um estilo mais físico e rápido. Ele admitiu que a partida contra o Vitória foi, tecnicamente, a pior atuação do Corinthians sob seu comando. No primeiro tempo, o treinador percebeu uma falta de agressividade por parte de sua equipe, que, apesar de defender bem, demonstrou pouca circulação de bola e poucas chances de ataque. Com as substituições realizadas no segundo tempo, a equipe apresentou uma melhora gradual, com um pouco mais de vitalidade e capacidade de dribles, chegando a criar a possibilidade de marcar um gol. No entanto, o treinador considerou que o resultado final da partida, o empate sem gols, acabou por refletir o que foi o jogo em termos gerais. Diniz reforçou que, tecnicamente, a partida foi abaixo do esperado, mas elogiou o desempenho defensivo da equipe. Ele enfatizou a necessidade de aprimorar o repertório ofensivo em todas as partidas, especialmente ao antecipar futuros confrontos contra equipes que apresentam características de campo semelhantes. A agenda do Corinthians inclui jogos importantes no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, demandando uma evolução rápida para atingir os objetivos da temporada. As próximas partidas confirmam o desafio: Barra x SCCP em 21/04 pela Copa do Brasil, SCCP x Peñarol em 30/04 pela Libertadores, e SCCP x São Paulo em 10/05 pelo Brasileirão, culminando em um clássico que exigirá um desempenho muito superior. É importante lembrar que para participar de qualquer atividade de jogo de apostas, é necessário ter mais de 18 anos e jogar de forma responsável





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