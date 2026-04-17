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Corinthians Finaliza Preparação para Desafio Contra o Vitória no Barradão

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Corinthians Finaliza Preparação para Desafio Contra o Vitória no Barradão
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📆4/17/2026 7:57 PM
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O Corinthians encerrou seus treinamentos e está pronto para enfrentar o Vitória neste sábado, em Salvador. O Timão busca manter a boa sequência contra o adversário baiano, mas lida com desfalques importantes. A provável escalação e as últimas atividades táticas foram detalhadas.

A preparação do Corinthians para o aguardado confronto contra o Vitória , que terá lugar neste sábado, dia 18, no icônico Estádio Barradão, em Salvador, às 20h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi oficialmente encerrada. A equipe alvinegra dedicou a manhã desta sexta-feira a uma intensa rotina de treinamentos, visando aprimorar os últimos detalhes táticos e físicos antes de encarar o desafio fora de casa.

A sessão começou com uma imersão em instruções estratégicas na sala de preleção, onde o técnico Fernando Diniz apresentou o plano de jogo e as movimentações esperadas em campo. Em seguida, os jogadores realizaram uma ativação muscular na academia, preparando o corpo para o rigor da partida. A parte principal do treinamento ocorreu no gramado, onde o elenco foi submetido a dois trabalhos táticos intensivos, sob a atenta supervisão do comandante. Estes exercícios focaram em simular situações de jogo, refinar o posicionamento e a execução das jogadas planejadas. Além disso, a equipe dedicou tempo especial ao aprimoramento das jogadas de bola parada, tanto defensivas quanto ofensivas, reconhecendo a importância desses lances para o desfecho de partidas equilibradas.

A lista de desfalques do Corinthians para este compromisso é um fator que demanda atenção. João Pedro Tchoca encontra-se fora de combate devido a dores persistentes na região do púbis, um incômodo que o impede de atuar. Charles, por sua vez, segue indisponível, em fase de recuperação de uma lesão no calcanhar direito, uma ausência que impacta a consistência defensiva da equipe. No setor ofensivo, a ausência de Memphis é sentida, pois o jogador continua em tratamento de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita, uma lesão que requer cuidado e tempo para a recuperação completa. Kaio César também não poderá ir a campo, pois ainda se recupera de um problema no músculo posterior da coxa direita, uma região frequentemente suscetível a lesões. A mesma região afetou Gui Negão, que sofreu um estiramento durante os treinos com a Seleção Sub-20, uma notícia preocupante para o futuro próximo. Para completar o quadro de baixas, Fabrizio Angileri trata um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e sua participação no jogo é considerada dúvida, dependendo de sua evolução nas próximas horas.

Diante deste cenário, a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Vitória se configura da seguinte maneira: Kaue (ou Hugo Souza) no gol; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu na linha defensiva; Raniele e Breno Bidon como volantes; Matheus Pereira (com a possibilidade de André Carrillo entrar em seu lugar) e Garro atuando no meio-campo; e no ataque, Kayke e Yuri Alberto terão a responsabilidade de buscar os gols.

O histórico recente dos confrontos entre Corinthians e Vitória no Barradão é um ponto positivo para o Timão. A equipe alvinegra ostenta uma sequência invicta e de vitórias nos dois últimos encontros contra o clube baiano no estádio. Em 2024, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians triunfou por 2 a 1, com gols marcados por Yuri Alberto e Memphis Depay, demonstrando eficiência ofensiva. No ano anterior, a vitória foi ainda mais apertada, com um placar de 1 a 0, garantida por um gol solitário de Charles, evidenciando a solidez defensiva e a capacidade de decidir em momentos cruciais. Essa estatística serve como um reforço anímico para o elenco corintiano, que busca repetir o bom desempenho e trazer um resultado positivo para São Paulo. A equipe deposita suas esperanças na força coletiva e na estratégia traçada por Fernando Diniz para superar o adversário em seu território e somar pontos importantes na tabela de classificação do Brasileirão.

É fundamental ressaltar que a participação em atividades de apostas é restrita a maiores de 18 anos e deve ser realizada de forma responsável

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