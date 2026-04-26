Corinthians enfrenta Vasco em jogo decisivo e improvisa Raniele na lateral direita

O Corinthians, em crise no Campeonato Brasileiro, busca escapar da zona de rebaixamento contra o Vasco. Fernando Diniz deve escalar Raniele na lateral direita, com o retorno de André e a titularidade de Kauê. O último confronto entre os times foi histórico, mas a equipe alvinegra não vence há nove rodadas.
O Corinthians enfrenta o Vasco em um confronto crucial no Campeonato Brasileiro , com a equipe alvinegra buscando escapar da zona de rebaixamento. O técnico Fernando Diniz deve improvisar Raniele na lateral direita, enquanto Pedro Milans fica no banco de reservas.
A ausência de Hugo Souza, que se junta a Matheuzinho na lista de desfalques, abre espaço para Kauê, que vem em boa fase, assumir a titularidade. O volante André, que estava afastado devido a um quadro gripal, retorna ao time titular, fortalecendo o meio-campo.
A última partida do Corinthians contra o Vasco, em 21 de dezembro de 2025, no Maracanã, foi marcante: o Timão venceu por 2 a 1 e garantiu seu quarto título, mas no Brasileirão, a situação é preocupante, com apenas 12 pontos e nove rodadas sem vitórias. No último treino, realizado no sábado (25), o elenco participou de uma sessão de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform, seguida de exercícios na academia e trabalhos táticos sob o comando de Diniz.
O treinador focou em diferentes situações de jogo e também treinou jogadas de bola parada. A escalação provável do Corinthians para o jogo inclui Kauê; Raniele, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Bidon e Garro; Lingard (Kaio César ou Vitinho) e Yuri Alberto. A torcida alvinegra espera uma reação do time para evitar o rebaixamento e repetir o desempenho positivo da última vitória sobre o Vasco.
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