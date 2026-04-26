Corinthians enfrenta Vasco em jogo decisivo e improvisa Raniele na lateral direita

O Corinthians, em crise no Campeonato Brasileiro, busca escapar da zona de rebaixamento contra o Vasco. Fernando Diniz deve escalar Raniele na lateral direita, com o retorno de André e a titularidade de Kauê. O último confronto entre os times foi histórico, mas a equipe alvinegra não vence há nove rodadas.

O Corinthians enfrenta o Vasco em um confronto crucial no Campeonato Brasileiro , com a equipe alvinegra buscando escapar da zona de rebaixamento. O técnico Fernando Diniz deve improvisar Raniele na lateral direita, enquanto Pedro Milans fica no banco de reservas.

A ausência de Hugo Souza, que se junta a Matheuzinho na lista de desfalques, abre espaço para Kauê, que vem em boa fase, assumir a titularidade. O volante André, que estava afastado devido a um quadro gripal, retorna ao time titular, fortalecendo o meio-campo.

A última partida do Corinthians contra o Vasco, em 21 de dezembro de 2025, no Maracanã, foi marcante: o Timão venceu por 2 a 1 e garantiu seu quarto título, mas no Brasileirão, a situação é preocupante, com apenas 12 pontos e nove rodadas sem vitórias. No último treino, realizado no sábado (25), o elenco participou de uma sessão de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform, seguida de exercícios na academia e trabalhos táticos sob o comando de Diniz.

O treinador focou em diferentes situações de jogo e também treinou jogadas de bola parada. A escalação provável do Corinthians para o jogo inclui Kauê; Raniele, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Bidon e Garro; Lingard (Kaio César ou Vitinho) e Yuri Alberto. A torcida alvinegra espera uma reação do time para evitar o rebaixamento e repetir o desempenho positivo da última vitória sobre o Vasco.

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corinthians Vasco Campeonato Brasileiro Fernando Diniz Raniele

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reforços da 'era Diniz' vivem fases distintas no VascoO reencontro entre o Vasco da Gama e seu ex-treinador Fernando Diniz, neste domingo (26), às 16h, contra o Corinthians, pela 13ª rodada...

Read more »

Corinthians x Vasco – Palpites, análise e odds (26/04)Confira os melhores palpites para Corinthians x Vasco, domingo (26/04) às 16h00, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Read more »

Escalação: Corinthians tem retorno de titular às vésperas de enfrentar o VascoO Corinthians intensificou a preparação para enfrentar o Vasco da Gama, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Read more »

Cicinho crava placar de Corinthians x Vasco pelo BrasileirãoCorinthians e Vasco se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro...

Read more »

Brasileirão: IA crava vencedor em Corinthians X VascoVeja quem vencerá o duelo, de acordo com o Chat Gpt, entre Corinthians e Vasco, pela 13° rodada do Brasileirão.

Read more »

Corinthians x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo BrasileirãoCorinthians e Vasco se enfrentam neste domingo (26), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Read more »