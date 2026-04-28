Corinthians enfrenta novas denúncias no STJD após jogo contra o Vasco

O Corinthians foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por irregularidades durante a partida contra o Vasco, incluindo a expulsão de André, atrasos no jogo e provocações ao adversário. O clube pode enfrentar multas e suspensões.

O Corinthians enfrenta mais problemas no Superior Tribunal de Justiça Desportiva ( STJD ) após a partida contra o Vasco . Além das punições já aplicadas no clássico contra o Palmeiras, o clube do Parque São Jorge recebeu novas denúncias relacionadas ao jogo no Rio de Janeiro.

O jogador André, expulso no primeiro tempo, foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por uma falta grave em Thiago Mendes, que resultou na lesão do atleta vascaíno. O corintiano pode ser suspenso por até seis partidas, dependendo da decisão do tribunal.

Além disso, o clube será julgado por irregularidades durante a partida, como a demora na reposição das bolas no segundo tempo, que causou atrasos, e pela exibição de uma mensagem no telão que dizia 'Itaquera virou baile', considerada uma provocação à equipe adversária. Essas infrações podem resultar em multas que variam de R$ 100 a R$ 100 mil, conforme o artigo 206 do CBJD, que prevê penalidades por violação das normas de neutralidade e respeito ao adversário.

A provocação faz referência a uma música criada pelos torcedores do Vasco para o ex-jogador Philippe Coutinho, que deixou o clube após uma chegada aclamada. Outro caso grave envolve um torcedor corintiano que cuspiu na equipe de arbitragem durante o intervalo do jogo. Se comprovado, o clube pode ser multado em até R$ 100 mil.

Além das denúncias contra o Corinthians, o Vasco também foi acusado de atrasar o reinício do segundo tempo em quatro minutos, enquanto o Corinthians chegou com três minutos de atraso. Essas demoras violam o artigo 206 do CBJD e podem resultar em multas de até R$ 1.000 por minuto.

O meio-campista Thiago Mendes, do Vasco, também foi denunciado por declarações polêmicas após o apito final, afirmando que 'os árbitros apitam para o time da casa', o que fere o artigo 258 do CBJD, que proíbe condutas contrárias à disciplina e à ética desportiva. Essas denúncias refletem a tensão do jogo e as disputas entre os clubes, que agora aguardam as decisões do STJD para saber as penalidades que serão aplicadas





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