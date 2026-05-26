Corinthians encerra preparação para enfrentar o Platense com possível estreia de Memphis como titular

O Corinthians finalizou a preparação para o jogo contra o Platense, válido pela Sul-Americana. Memphis Depay pode ser titular pela primeira vez desde a lesão. O Timão já está classificado, mas busca a liderança geral. A partida é na Neo Química Arena.

O Corinthians encerrou nesta terça-feira (26) a preparação para o confronto diante do Platense, que acontece nesta quarta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em duelo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Após um vídeo com instruções táticas na Sala de Preleção Flexform e uma ativação na academia, o elenco realizou dois trabalhos táticos sob o comando do treinador Fernando Diniz. Jogadas de bola parada também foram treinadas, com ênfase em cobranças de falta e escanteios, visando surpreender a defesa argentina. A grande novidade pode ser a titularidade de Memphis Depay, que se recuperou de lesão e voltou a ficar à disposição.

No confronto diante do Racing-URU, o atacante ficou no banco de reservas e entrou ao longo da partida, mostrando bons sinais. Existe também a possibilidade de Diniz rodar o grupo, poupando alguns titulares para manter o ritmo e evitar desgaste, já que o Timão já garantiu a liderança do Grupo E com 11 pontos, três vitórias, dois empates e ainda sem derrotas.

A equipe marcou oito gols e sofreu apenas dois, com um saldo positivo de seis gols, além de ter dado duas assistências. Com a liderança da chave já garantida, o time de Fernando Diniz agora busca a liderança geral da competição. Para isso, precisa torcer contra resultados de outros grupos, mas o foco principal é terminar a fase de grupos com uma vitória em casa para embalar na sequência da temporada.

A provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele (Allan), André (Carrillo), Breno Bidon e Garro (Zakaria Labyad); Memphis e Yuri Alberto. O técnico Fernando Diniz ainda não confirmou a equipe, mas a tendência é que mantenha a base que vem atuando, com possíveis ajustes no meio-campo e na lateral direita. O Platense, por sua vez, soma sete pontos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

A equipe marcou seis gols e sofreu cinco, ocupando a vice-liderança do grupo, mas ainda sem vaga garantida na próxima fase. Em caso de derrota, terá de torcer contra o Santa Fé, que enfrenta o Peñarol na outra partida da chave. Para o time argentino, um empate pode ser suficiente, dependendo do resultado do outro jogo. O Corinthians quer dar o troco após a derrota no primeiro turno, quando perdeu por 1 a 0 na Argentina.

Desde então, a equipe paulista não perdeu mais na competição e busca manter a invencibilidade. A partida promete ser emocionante, com o Timão tentando impor seu ritmo desde o início, enquanto o Platense deve explorar os contra-ataques. A Neo Química Arena deve receber um bom público, com a torcida corintiana empurrando o time em busca de mais uma vitória. Além do aspecto tático, a preparação física foi intensa, com os jogadores realizando exercícios de força e resistência na academia.

A comissão técnica de Fernando Diniz tem dado atenção especial à recuperação muscular, visando evitar lesões no momento decisivo da temporada. O departamento médico do clube informou que todos os atletas estão aptos para o jogo, exceto os que já estavam no departamento médico. A expectativa é de um jogo aberto, com o Corinthians buscando o gol desde o apito inicial.

A torcida espera ver Memphis Depay como titular pela primeira vez desde sua lesão, o que traria mais criatividade ao ataque corintiano. O jogador holandês tem treinado bem e mostrado entrosamento com Yuri Alberto. A dupla de ataque pode ser a chave para furar a defesa do Platense, que tem se mostrado sólida, mas vulnerável em bolas aéreas. O Corinthians tem aproveitado bem as jogadas de bola parada, um dos pontos fortes da equipe nesta Sul-Americana.

Outro destaque é o meio-campo, com Breno Bidon e Garro sendo peças importantes na criação de jogadas. Carrillo e Allan são opções para dar mais consistência defensiva, enquanto Pedro Milans pode ganhar chance na lateral direita. A partida é válida pela sexta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana 2025. O Corinthians busca não apenas a vitória, mas também a liderança geral para ter vantagem no sorteio das oitavas de final.

Já o Platense luta pela classificação e quer surpreender fora de casa. O duelo será transmitido ao vivo para todo o Brasil. A arbitragem será de um trio uruguaio, com apoio do VAR. O Corinthians espera contar com o apoio da Fiel Torcida para garantir mais três pontos e encerrar a fase de grupos com o melhor desempenho possível





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