Corinthians e Vasco no STJD: Denúncias, Provocações e Críticas à Arbitragem

O Corinthians foi denunciado ao STJD por provocação ao Vasco, ausência de bolas e agressão a árbitro. Thiago Mendes, do Vasco, também pode ser punido por críticas à arbitragem.

O Corinthians enfrenta sérias acusações perante o Superior Tribunal de Justiça Desportiva ( STJD ) decorrentes de eventos ocorridos durante e após a partida contra o Vasco , válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro .

A vitória por 1 a 0 do time paulista, conquistada no último domingo, dia 26, está sob escrutínio devido a três incidentes distintos que podem resultar em punições significativas para o clube. A denúncia formal foi apresentada com base em relatos e evidências coletadas durante o jogo, levantando preocupações sobre a conduta do Corinthians e o respeito aos princípios desportivos.

O primeiro incidente a ser analisado pelo STJD refere-se à provocação exibida no telão da Neo Química Arena logo após o apito final. O Corinthians, em uma atitude considerada por muitos como desrespeitosa, exibiu a frase 'Itaquera virou baile', uma alusão direta a uma música criada pela torcida vascaína em celebração ao retorno do jogador Philippe Coutinho.

Essa ação, enquadrada no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, prevê uma multa que pode variar entre R$ 100 e R$ 100 mil. A interpretação do STJD sobre a intenção por trás da exibição da frase será crucial para determinar a severidade da punição. Além da provocação, o Corinthians também foi denunciado pela ausência de bolas nos suportes do gol defendido pelo goleiro Kauê durante o segundo tempo da partida.

Essa falha logística, embora possa parecer menor, é vista como uma infração às normas de segurança e organização de eventos esportivos, podendo gerar uma nova multa. O incidente mais grave, no entanto, envolve um torcedor localizado no Setor Oeste, que proferiu ofensas e cuspiu em direção à equipe de arbitragem durante a saída de campo.

Esse ato de violência e desrespeito é passível de punição severa, tanto para o torcedor individualmente quanto para o clube, que é responsável pela segurança e conduta de seus torcedores dentro do estádio. A combinação desses três incidentes coloca o Corinthians em uma situação delicada perante o STJD, com o risco de receber multas elevadas e outras sanções que podem impactar o desempenho do clube no campeonato.

Paralelamente à denúncia contra o Corinthians, o volante Thiago Mendes, do Vasco, também se encontra sob investigação do STJD. O jogador está sujeito a uma suspensão de até seis jogos devido às suas críticas contundentes ao árbitro Davi de Oliveira Lacerda, proferidas logo após a partida. Mendes acusou a arbitragem de atuar em 'favor' do Corinthians, questionando a imparcialidade da condução do jogo.

Tais declarações são consideradas ofensivas à integridade da arbitragem e violam os princípios do fair play, podendo resultar em uma punição exemplar. O julgamento de Thiago Mendes está previsto para ocorrer nesta quinta-feira, dia 30, o que pode impedi-lo de participar do clássico contra o Flamengo, um confronto crucial para o Vasco na busca por melhores posições no Campeonato Brasileiro.

A ausência de Mendes, um jogador importante no meio-campo vascaíno, seria um duro golpe para o time, que já enfrenta dificuldades na competição. O Vasco, atualmente na 10ª colocação do campeonato com 16 pontos, tem pela frente dois compromissos importantes: o confronto contra o Olimpia, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana, e o clássico contra o Flamengo, pelo Brasileirão. A equipe vascaína precisa somar pontos nessas partidas para se manter na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

A situação do Corinthians e de Thiago Mendes demonstra a importância do respeito às regras e aos princípios desportivos no futebol brasileiro. O STJD tem a responsabilidade de analisar os casos com rigor e imparcialidade, garantindo que as punições sejam justas e proporcionais às infrações cometidas. A expectativa é que o julgamento dos dois jogadores ocorra de forma transparente e que as decisões tomadas contribuam para a preservação da integridade do futebol brasileiro





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