Corinthians e Memphis Depay avançam em tratativas para renovação e permanência no clube

O técnico do Corinthians projeta a possibilidade de Memphis Depay se recuperar com anterioridade para as partidas restantes e atuar até a final da Copa do Mundo contra o Japão. A permanência no clube é vista como alinhada com o desejo do jogador.

voltou a falar sobre o atacante Memphis Depay , que vive momentos decisivos no clube, visto que seu contrato está próximo do fim e ainda não tem data exata para retornar aos gramados após lesão.

Ele tem chance de jogar, está em um processo de transição. Eu conto com ele. Tenho desejo muito grande da permanência dele. É um jogador diferenciado.

Eu espero que ele fique para nos ajudar – disse o treinador. O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meia-atacante depende de articulações fora de campo. Internamente, o clube vê alinhamento com o desejo do jogador de continuar e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação





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