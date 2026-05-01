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Corinthians domina a competição e mantém 100% de aproveitamento com defesa impecável

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Corinthians domina a competição e mantém 100% de aproveitamento com defesa impecável
CorinthiansFernando DinizFutebol
📆5/1/2026 4:21 AM
📰Lance!
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O Corinthians segue invicto na competição, com três vitórias em três jogos e nenhuma derrota, liderando o Grupo E. O treinador Fernando Diniz destacou a raça e a conexão entre a equipe e a torcida, além de elogiar a atuação de Rodrigo Garro e Yuri Alberto. O time mantém uma defesa sólida, sem sofrer gols em sete partidas consecutivas, e busca mais conquistas nas próximas fases.

O Corinthians está dominando a competição e impressionando os torcedores com seu desempenho consistente. Na última partida, o Timão apresentou um primeiro tempo quase perfeito e uma segunda etapa segura, consolidando sua liderança no Grupo E. O treinador Fernando Diniz destacou a determinação e a conexão cada vez mais forte entre a equipe e a torcida, afirmando que a raça e a vontade são fundamentais para o sucesso do time.

Segundo ele, a torcida é um espelho para os jogadores, que lutam incansavelmente em campo, demonstrando brio e comprometimento. Diniz também elogiou a atuação de Rodrigo Garro e Yuri Alberto, ressaltando que o trabalho defensivo começa com eles e que isso contribui para a segurança do time. O técnico ainda comentou sobre a sétima partida consecutiva sem sofrer gols, um feito impressionante desde sua chegada ao clube.

Além disso, o Corinthians mantém 100% de aproveitamento na competição, com três vitórias em três jogos, seis gols marcados e nenhum sofrido, garantindo a classificação antecipada. Em relação ao segundo tempo, Diniz reconheceu uma certa acomodação por parte dos jogadores, mas justificou que a intensidade foi controlada devido aos próximos compromissos, incluindo um jogo em altitude. Apesar disso, ele acredita que o time poderia ter buscado mais gols para ampliar a vantagem.

O treinador também destacou a importância de Garro, descrevendo-o como um jogador especial, à moda antiga, que traz muito valor à equipe. Com essa sequência de vitórias e a defesa sólida, o Corinthians se consolida como um dos favoritos à vaga nas próximas fases. A torcida, por sua vez, continua vibrando com o momento positivo do time e espera mais conquistas nas próximas partidas.

O clube também está aproveitando a oportunidade para se conectar ainda mais com os torcedores, oferecendo atualizações exclusivas sobre o Timão por meio de um novo canal no WhatsApp, o Lance! Corinthians. Essa iniciativa visa manter os fãs informados e engajados com as novidades do clube. Com a campanha impecável e a confiança em alta, o Corinthians segue em busca de mais títulos e de consolidar seu nome como um dos grandes clubes do futebol brasileiro

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Corinthians Fernando Diniz Futebol Campeonato Defesa

 

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