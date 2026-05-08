Corinthians denuncia violência e racismo em jogo contra Independiente Santa Fe na Libertadores

O Corinthians emitiu uma nota oficial condenando os incidentes ocorridos durante a partida contra o Independiente Santa Fe, incluindo arremesso de objetos e gesto racista contra o goleiro Hugo Souza. O clube representará junto à Conmebol para apurar os fatos.

A partida entre Corinthians e Independiente Santa Fe , realizada em Bogotá na última quarta-feira (06), terminou em meio a cenas de tensão e violência . O jogo, válido pela Copa Libertadores , foi marcado por incidentes graves, incluindo o arremesso de objetos em direção aos atletas e membros da comissão técnica corinthiana, além de gritos desrespeitosos direcionados ao goleiro Hugo Souza.

O ápice da confusão ocorreu após o apito final, quando torcedores do Santa Fe agrediram o arqueiro do Timão, que precisou ser escoltado por seguranças e pelo técnico Fernando Diniz para deixar o campo. O Corinthians emitiu uma nota oficial condenando os acontecimentos e anunciou que representará formalmente junto à Conmebol para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

O clube classificou os atos como 'inaceitáveis' e destacou o lamentável gesto racista praticado por um torcedor presente no estádio, fato que causou indignação e exigiu providências firmes das autoridades competentes. O Corinthians reforçou seu compromisso histórico no combate a qualquer forma de discriminação, violência ou intolerância, dentro e fora dos estádios, e afirmou que seguirá atuando para que o futebol seja um ambiente de respeito e igualdade para todos.

Durante a saída para os vestiários, a tensão aumentou ainda mais quando torcedores do Santa Fe continuaram a arremessar objetos em direção a Hugo Souza. A arbitragem e integrantes das comissões técnicas tentaram conter os ânimos durante a confusão, que se estendeu por alguns minutos após o encerramento da partida.

Mesmo sem a presença do goleiro, que se dirigiu aos vestiários após a confusão, o restante do elenco do Corinthians foi até o setor destinado à torcida alvinegra para saudar os torcedores e comemorar o resultado conquistado fora de casa. A Conmebol ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas a expectativa é de que sejam tomadas medidas disciplinares contra o Independiente Santa Fe.

O episódio reforça a necessidade de ações mais rigorosas para garantir a segurança e o respeito nos estádios, especialmente em competições internacionais como a Copa Libertadores





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