Tribunal determina que ex-presidente e conselheiro regularizem pagamento de custas processuais sob pena de expulsão. Torcida organizada critica Melo e promete acompanhar gestão atual. Ex-mandatário defende sua administração com base em resultados financeiros e esportivos.

Augusto Melo foi expulso do quadro de sócios do Sport Club Corinthians Paulista, conforme decisão judicial que também atinge Leonardo Fogaça Pantaleão, membro do Conselho Deliberativo do clube.

A determinação judicial estabelece um prazo de quinze dias para que ambos regularizem o pagamento das custas processuais de uma ação em tramitação na Justiça paulista, na qual o ex-presidente figura como autor. A decisão especifica que o pagamento deve ser efetuado exclusivamente pelo sistema eletrônico do tribunal, o EPROC, vedado o uso de guias bancárias. O documento orienta ainda que eventuais pedidos de justiça gratuita sejam formulados dentro do próprio processo ou mediante emenda à petição inicial.

O tribunal esclareceu que valores quitados por sistemas anteriores podem ser objeto de restituição, conforme normas preestabelecidas, e mencionou que parte dos processos ainda está em fase de transição para o novo sistema eletrônico. Em reação à expulsão, a torcida organizada Gaviões da Fiel emitiu uma nota oficial na qual critica Augusto Melo. A nota acusa o ex-presidente de ter quebrado a confiança da torcida e colocado interesses pessoais à frente dos do clube.

A organizada anunciou que vai acompanhar de perto a gestão do atual presidente, Osmar Stabile, e dos demais dirigentes, ponderando que a expulsão não representará um ponto final nas investigações sobre a administração passada. Augusto Melo, por sua vez, pronunciou-se sobre sua gestão à frente do Corinthians, iniciada em 2024. Ele destacou que assumiu o clube em uma situação financeira difícil e afirmou que todas as contratações realizadas durante seu período possuíam aval dos departamentos financeiro e jurídico.

Em sua defesa, listou uma série de conquistas administrativas, como aumento de receitas, regularização de dívidas e quitação de obrigações trabalhistas. No plano esportivo, citou os títulos do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil como resultados positivos de sua administração. Apesar da expulsão do quadro social, Melo busca reverter a decisão judicial enquanto a torcida organizada promete vigilância constante sobre os destinos do clube.

Ação judicial e determinações técnicas A decisão judicial que culminou na expulsão de Melo e Pantaleão tem origem em um processo cujo autor é o próprio ex-presidente. O litígio, que corre na comarca de São Paulo, envolve questões relating to custas processuais. A determinação do tribunal é clara quanto à metodologia de pagamento: exclusivamente pelo EPROC, sistema eletrônico que visa agilizar e padronizar as quitações.

A proibição do uso de bancos para gerar guias de pagamento reflete uma diretriz de modernização e eliminação de etapas manuais. A orientação sobre justiça gratuita busca evitar fraudes e garantir que o benefício seja requerido nos autos, de forma transparente.

A possibilidade de restituição de valores pagos por sistemas antigos e a menção à transição de processos para o novo sistema eletrônico demonstram que o tribunal está em fase de adaptação tecnológica, o que pode gerar confusão entre os jurisdicionados, daí a necessidade de um comunicado esclarecedor. Reação da maior organizada do Corinthians Os Gaviões da Fiel, maior e mais influente torcida organizada do Corinthians, não pouparam palavras para condenar a conduta de Augusto Melo.

A nota deixou clara a posição de que a confiança depositada no ex-presidente foi traída, especialmente pela suposta priorização de interesses particulares em detrimento dos interesses coletivos do clube. A menção a que a expulsão não encerra as apurações indica que a organizada pode monitorar outros aspectos da gestão passada, talvez envolvendo contratações, negociações ou outros atos administrativos.

A promessa de acompanhar de perto a gestão de Osmar Stabile sinaliza uma postura de vigilância ativa, o que pode pressionar a diretoria atual a manter a transparência e a evitar repetição de supostas irregularidades. A torcida organizada historicamente exerce papel de fiscal informal no futebol brasileiro, e seu engajamento pode ser um fator moderador na conduta dos dirigentes.

Defesa do ex-presidente e balanço da gestão Em sua defesa, Augusto Melo adotou uma estratégia de destaque aos resultados econômicos e esportivos de sua administração. Ele abordou a herança difícil - contexto financeiro adverso - e apresentou as contratações como atos colegiados, com aval dos setores financeiro e jurídico, o que busca despersonalizar eventuais responsabilidades por不良指费.

A menção ao aumento de receitas, à regularização de dívidas e ao pagamento de passivos trabalhistas aponta para uma gestão focada em saneamento financeiro, aspecto crucial para clubes de futebol no Brasil. No campo esportivo, a conquista de três títulos - Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Supercopa - serve como contraponto às críticas, mostrando que a gestão também obteve sucesso competitivo.

Contudo, a expulsão do quadro social, medida de natureza cível e disciplinar, paira como uma mancha em seu legado, independentemente dos resultados positivos. A tentativa de reverter a decisão judicial indica que Melo ainda não aceitou a penalidade e deverá buscar meios legais para anulá-la ou mitigá-la. Repercussão e contexto mais amplo O caso transcende a figura de um ex-presidente e atinge o Corinthians, um dos clubes mais populares do Brasil.

A expulsão de um ex-mandatário do quadro de sócios é um fato raro e grave, que reflete a gravidade da suposta infração cometida. O envolvimento de um membro do Conselho Deliberativo, Leonardo Fogaça Pantaleão, amplia o espectro do problema para dentro dos órgãos de governança do clube. A decisão judicial, ao especificar a forma de pagamento das custas e ao tratar de questões processuais técnicas, mostra que o litígio não é apenas político, mas também envolve aspectos jurídicos formais.

A reação dos Gaviões da Fiel é esperada, dado o seu histórico de fiscalização e seu poder de influência sobre a opinião da base de torcedores. A defesa de Melo, centrada em resultados, é típica de gestores que enfrentam processos de accountability. O acompanhamento da gestão atual, prometido pela organizada, será crucial para avaliar se há mudança efetiva na conduta administrativa.

Em última análise, o episódio ilustra a crescente pressão por transparência e responsabilidade na administração de entidades esportivas no Brasil, onde a linha entre gestão competente e atos ilícitos pode ser tênue, mas deve ser rigorosamente observada





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