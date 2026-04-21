Cores da Ilha: A aposta da MRV em moradia inteligente e acessível em Campinas

Conheça o residencial Cores da Ilha em Campinas, um projeto que une planejamento urbano, infraestrutura de lazer e condições facilitadas pelo Minha Casa, Minha Vida.

O cenário imobiliário de Campinas vive um momento de plena expansão, consolidando-se como uma das cidades que melhor equilibra o crescimento urbano acelerado com a oferta estratégica de moradias acessíveis para a população. Dentro deste panorama de desenvolvimento, o lançamento do residencial Cores da Ilha, sob a chancela da MRV , surge como um exemplo prático de como o setor privado pode colaborar com o planejamento urbano inteligente.

O projeto não se limita apenas à construção de unidades habitacionais, mas propõe uma integração profunda com o tecido social da região. Johann Souza, gestor comercial da MRV em Campinas, destaca que o empreendimento foi estrategicamente desenhado para ser uma resposta direta à demanda por habitações que combinem funcionalidade, localização privilegiada e, sobretudo, condições financeiras que viabilizem o sonho da casa própria para as famílias brasileiras. Composto por 280 unidades habitacionais, o residencial Cores da Ilha foi meticulosamente projetado para atender aos anseios de quem busca praticidade em seu primeiro imóvel. Os apartamentos, que contam com dois dormitórios e metragens variando entre 40,62 m² e 40,82 m², possuem áreas privativas complementares que podem atingir até 21,92 m², proporcionando um aproveitamento inteligente do espaço. Mais do que metros quadrados, o projeto prioriza o conceito de convivência, oferecendo áreas comuns como churrasqueiras, playgrounds e espaços dedicados aos pets. Estas instalações refletem uma mudança na forma como as famílias brasileiras vivem, valorizando ambientes que facilitam a rotina diária e criam laços de vizinhança dentro do próprio condomínio, tornando o dia a dia mais dinâmico e menos estressante diante da agitação urbana. Um dos pontos mais relevantes do Cores da Ilha é a sua inserção no projeto Cidade Sete Sóis, um bairro planejado que se tornou referência em Campinas. Localizado estrategicamente em frente a um parque linear e com proximidade privilegiada ao Terminal BRT Campo Grande, o empreendimento garante uma mobilidade eficiente aos seus moradores. A localização não é apenas um endereço, mas um facilitador logístico que reduz tempos de deslocamento e aproxima o morador de supermercados e centros de serviços essenciais. Ao estar enquadrado na Faixa 1 do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, o projeto democratiza o acesso à moradia digna através de subsídios, entradas reduzidas e parcelas que se adequam ao orçamento familiar. Esse compromisso com a acessibilidade, aliado a pilares como segurança, sustentabilidade e tecnologia, posiciona o Cores da Ilha como um marco no desenvolvimento urbano da região, oferecendo uma oportunidade real para famílias deixarem o aluguel e investirem em um patrimônio estruturado em bases sólidas e visionárias





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