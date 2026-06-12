Coreia do Sul vira sobre a Tchéquia e lidera Grupo A da Copa do Mundo de 2026

Em partida emocionante em Guadalajara, a Seleção Sul-Coreana derrotou a Tchéquia por 2 a 1 na primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026. Após ficar atrás no placar, a Coreia do Sul reagiu com gols de Hwang In-beom e Oh Hyeon-gyu, garantindo a vitória e a segunda posição do grupo, atrás apenas do México. A Tchéquia, por sua vez, buscará sua recuperação contra a África do Sul em Atlanta.
A Coreia do Sul venceu a Tchéquia por 2 a 1 nesta quinta-feira (11) em Guadalajara , em partida que concluiu a primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026.
Com o triunfo, a equipe sul-coreana alcançou três pontos e assumiu a segunda colocação do grupo, atrás apenas do México. O próximo confronto da Coreia do Sul será novamente em Guadalajara, na próxima quinta-feira (18), às 22h (horário de Brasília), enquanto a Tchéquia buscará sua recuperação diante da África do Sul no mesmo dia, às 13h, em Atlanta, nos Estados Unidos. O jogo iniciou de forma cautelosa, com ambas as seleções se estudando.
A Coreia do Sul foi a primeira a criar perigo, aos 12 minutos, quando Son Heung-min teve um chute travado. Pouco depois, Lee Kang-in arriscou de fora da área e forçou uma defesa importante do goleiro tcheco Matej Kovár. A Tchéquia respondeu aos 20 minutos, em escanteio cobrado na área: a bola sobrou para Tomás Soucek, mas o volante finalizou mal e perdeu boa chance de abrir o placar.
Os sul-coreanos voltaram a ameaçar aos 39 minutos, com Son recebendo na intermediária, driblando a marcação e batendo à direita do gol. Nos acréscimos do primeiro tempo, a Coreia pressionou: Son tabelou e entrou na área, mas não conseguiu finalizar com precisão. Na segunda etapa, a Coreia do Sul voltou mais ofensiva. Logo aos 5 minutos, Lee Kang-in lançou Hwang In-beom, que bateu cruzado; Kovár defendeu e ainda pegou o rebote na tentativa de Lee Jae-sung.
Aos 10 minutos, Son recebeu passe de Jae-sung e chutou em cima do goleiro. Aos 15, a Tchéquia abriu o placar: Vladimír Coufal lançou a bola na área em arremesso lateral e o zagueiro Ladislav Krejcí cabeceou firme para fazer 1 a 0. Mesmo com o gol sofrido, a Coreia não se abalou e continuou pressionando. Aos 21 minutos, In-beom recebeu passe, cortou a defesa e finalizou com precisão de cavadinha, empatando a partida.
Os tchecos ainda balançaram as redes novamente, em gol de Soucek, mas a arbitragem anulou por impedimento. A virada sul-coreana veio aos 35 minutos, quando In-beom cruzou na medida para Oh Hyeon-gyu desviar e decretar a vitória por 2 a 1, garantindo os três pontos para a Coreia do Sul na estreia do Grupo A
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