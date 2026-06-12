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Coreia do Sul vira sobre a República Tcheca em partida emocionante da Copa do Mundo

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Coreia do Sul vira sobre a República Tcheca em partida emocionante da Copa do Mundo
Coreia Do SulRepública TchecaCopa Do Mundo 2022
📆6/12/2026 3:47 AM
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A Seleção da Coreia do Sul conquistou uma virada dramática contra a República Tcheca pela Copa do Mundo, com gols de Hwang In-Beom e Oh Hyeon-Gyu. O jogo destacou a determinação e o talento técnico dos sul-coreanos e gerou grande repercussão.

A Seleção da Coreia do Sul protagonizou uma impressionante reação no decorrer da partida contra a República Tcheca , válida pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, no Estádio Ahmed bin Ali, em Guadalajara.

Aos 21 minutos do segundo tempo, a equipe sul-coreana começou a pressionar com paciência e passes precisos, forçando a defesa tcheca a recuar. Hwang In-Beom, camisa 10, recebeu a bola, driblou dois marcadores com um corte seco e, com o pé esquerdo, tocou com categoria por cima do goleiro Kovár, deixando o jogo emocionante com um golaço.

Aos 34 minutos da segunda etapa, a virada coreana se concretizou após uma jogada construída no meio de campo: Paik Seung-Ho lançou Hwang In-Beom, que avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Oh Hyeon-Gyu finalizar de primeira, ampliando o resultado. A vitória consolidou a recuperação da Coreia do Sul na competição, evidenciando a resiliência e a capacidade técnica do time dirigido pelo técnico Paulo Bento.

O triunfo também mexeu com as estatísticas e a classificação do grupo, gerando impacto direto nas chances de classificação para a próxima fase. Fora de campo, a torcida coreana em Doha e pelo mundo celebrou com festejos típicos, enquanto a imprensa sul-coreana destacava a importância psicológica do resultado.

O jogo também foi marcado por cenas de fair play e homenagens a figuras do esporte, como a lembrança ao ex-zagueiro brasileiro Brito, tricampeão mundial, cuja morte foi lamentada por clubes como Flamengo e Botafogo. A cobertura da partida contemplou ainda aspectos como a expectativa para o jogo entre Estados Unidos e Paraguai, que também moveria grandes contingentes de torcedores, e a discussão sobre a transmissão dos jogos, com embates entre emissoras como a Globo e canais alternativos como a CazéTV.

A vitória sul-coreana, portanto, foi um momento histórico no futebol asiático, reforçando o potencial da seleção em competições internacionais

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