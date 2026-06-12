Coreia do Sul vira sobre a República Tcheca em jogo de gols no segundo tempo

Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentaram em partida válida pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Em jogo realizado no Estádio de Guadalajara, a seleção sul-coreana conseguiu uma virada por 2 a 1 sobre as tchecas após estar atrás no placar no segundo tempo. Hwang In-beom marcou um gol espetacular e deu a assistência para o gol da vitória, enquanto Oh Hyeon-gyu definiu o resultado. A República Tcheca abriu o placar com Krejcí, mas viu um gol de Soucek ser anulado por impedimento. Com a vitória, a Coreia do Sul encara o México na próxima rodada com moral, enquanto a República Tcheca terá que reagir diante da África do Sul.

Em um jogo emocionante válido pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Futebol Feminino , a Coreia do Sul alcançou uma vitória dramática sobre a República Tcheca por 2 a 1 no Estádio de Guadalajara.

O confronto, realizado na madrugada desta sexta-feira (12), teve todos os seus gols marcados no segundo tempo, após um primeiro tempo de estudo e chances desperdiçadas. A seleção tcheca abriu o placar de forma inesperada, em uma jogada ensaiada de cobrança de lateral, mas a Coreia do Sul demonstrou resiliência e qualidade técnica para buscar a virada e garantir três pontos fundamentais na competição.

O destaque individual ficou para Hwang In-beom, que não só marcou um gol antológico como também foi pivotal na segunda tração sul-coreana. Com este resultado, ambas as seleções agora miram a segunda rodada do grupo, com a Coreia do Sul embalada e a República Tcheca precisando se reerguer. A partida foi um exemplo de como a paciência e a execução precisa nos momentos decisivos podem definir uma partida em torneios de alta pressão como uma Copa do Mundo.

A vitória sul-coreana foi construída sobre uma base defensiva sólida, com o goleiro Kim Seung-Gyu realizando defesas cruciais, e um ataque que, embora pouco produtivo no primeiro tempo, encontrou sua eficácia na etapa final. A República Tcheca, por sua vez, mostrou capacidade de se organizar e criar, mas sucumbiu à maior eficiência da Coreia do Sul nos momentos-chave, além de ter um gol anulado por impedimento.

O próximo desafio da Coreia do Sul será contra o México, em um duelo que pode aproximá-la das oitavas de final, enquanto a República Tcheca terá a difícil missão de superar a África do Sul para se manter viva na competição. Este resultado coloca a Coreia do Sul em uma posição confortável no grupo, mas a luta por uma vaga nas fases eliminatórias está longe de estar definida.

O futebolfeminino,neste contexto, demonstra sua imprevisibilidade e emoção, com cada jogo sendo uma nova história. A atuação da equipe sul-coreana, que conseguiu reverter um placar desfavorável, evidencia a força psicológica e a capacidade de adaptação sob pressão. Já a República Tcheca terá que analisar seus erros defensivos e a perda de concentração em momentos específicos para reagir. A próxima rodada promete ser decisiva para o destino destas duas equipes no torneio.

O gol de empate da Coreia do Sul, marcado por Hwang In-beom, foi uma obra-prima de técnica e frieza, deixando dois defensores e o goleiro no chão antes de tocar a bola para as redes. Esse momento talvez tenha sido o ponto de virada psicológica, abalando a confiança tcheca e inflamando os sul-coreanos.

O gol da virada, por sua vez, surgiu de uma jogada bem trabalhada na qual Oh Hyeon-gyu, o camisa 18, demonstrou oportunismo ao finalizar, mesmo com a bola batendo no goleiro antes de entrar. A partida, portanto, teve todos os ingredientes de um grande espetáculo esportivo: reviravolta, lances geniais e tensão até os minutos finais.

A defesa sul-coreana, comandada por Kim Seung-Gyu, foi fundamental para conter os contra-ataques tchecos, especialmente nos instantes finais quando a República Tcheca pressionou em busca do empate. A eficácia nos momentos decisivos e a solidez defensiva foram os pilares da vitória asiática.

Agora, a Coreia do Sul volta suas atenções para o compromisso contra o México, enquanto a República Tcheca terá que fazer uma autoanálise profunda e se preparar para uma partida de vida ou morte contra a África do Sul. O Grupo A se mostra aberto e competitivo, com todas as equipes tendo chances reais de avançar. A resiliência demonstrada pela Coreia do Sul pode ser o fator diferencial para sua campanha.

O técnico sul-coreano poderá usar esta vitória como combustível motivacional para os próximos confrontos. Para a República Tcheca, a lição é dura, mas pode servir de aprendizado para evoluir na competição. O futebol é, acima de tudo, uma questão de aproveitar as oportunidades e minimizar os erros, e a Coreia do Sul foi superior nesse aspecto nesta sexta-feira





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