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Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam em estreia do Grupo A da Copa do Mundo 2026

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Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam em estreia do Grupo A da Copa do Mundo 2026
Copa Do Mundo 2026Grupo ARepública Tcheca
📆6/12/2026 12:00 AM
📰exame
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As seleções da República Tcheca e da Coreia do Sul jogam nesta quinta-feira, 11 de junho de 2026, em partida válida pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo. O jogo será realizado no Estádio Akron, em Guadalajara, México, e terá transmissão gratuita ao vivo pela CazéTV. Esta é a estreia de ambas as equipes no Mundial de 2026 e encerra a programação do primeiro dia da competição dentro do Grupo A, que também inclui México e África do Sul.

Nesta quinta-feira, 11 de junho de 2026, a Copa do Mundo tem início oficialmente no Grupo A com o confronto entre República Tcheca e Coreia do Sul, marcado para o Estádio Akron , em Guadalajara , México.

A partida, que será a última do primeiro dia de competição do grupo, também conta com a presença de México e África do Sul na chave. Para os torcedores brasileiros interessados, a transmissão ao vivo será gratuita pela plataforma CazéTV, que segue expandindo sua atuação no cenário de transmissões esportivas. A República Tcheca chega para sua nona participação em Copas do Mundo, considerando também os resultados da antiga Checoslováquia.

Historicamente, o país europeu tem um desempenho sólido nas estreias: contabiliza cinco vitórias, três derrotas e um empate, não perdendo em jogos de abertura desde 1970. Já a Coreia do Sul, em sua 11ª participação (incluindo aparições como Coreia unificada), tem um histórico menos vitorioso em estreias: apenas três vitórias em Mundiais, sendo a última em 2010, além de cinco derrotas e três empates. Os técnicos devem escalar suas equipes titulares para garantir um bom início na competição.

Pelo lado tcheco, o atacante Patrik Schick destaca-se como principal referência ofensiva, apoiado por um meio-campo experiente com nomes como Tomáš Soucek e Vladimír Darida. A defesa terá a liderança de figuras como Robin Hranác e Ladislav Krejcí. Pela Coreia do Sul, o craque Heung-min Son, do Tottenham, é a maior estrela e deve comandar o ataque, com o apoio de Hwang Heechan, Lee Kang-in e outros jogadores que atuam em ligas europeias.

O goleiro Kim Seunggyu e o zagueiro Kim Min-jae são peças-chave na retaguarda. Além da importância esportiva, o jogo também chama atenção para o cenário de transmissões. A CazéTV, plataforma que se tornou um negócio bilionário e revolucionou a maneira como o esporte é consumido no Brasil, oferecerá a partida gratuitamente, ampliando o acesso do público. Esse modelo reflete uma tendência global de digitalização e Democratização do esporte ao vivo.

Para os apostadores e analistas, a partida promete equilíbrio. A República Tcheca tem tradição e experiência em Copas, mas a Coreia do Sul conta com a velocidade e a técnica de seus atletas, além de um histórico de evolução em competições internacionais. O resultado pode ser decisivo para as ambições de ambas no Grupo A, que ainda inclui o México, anfitrião de alguns jogos, e a África do Sul.

A vitória inaugural seria um passo importante para a classificação às oitavas de final

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Copa Do Mundo 2026 Grupo A República Tcheca Coreia Do Sul Estádio Akron Guadalajara Cazétv Transmissão Gratuita Estreia Patrik Schick Heung-Min Son

 

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