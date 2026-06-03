Coração acelerado: Agrado revela ser Diana e se afasta de João Raul; atores adiantam próximos capítulos

Na reta final da novela das sete, Agrado desmascara Naiane no festival Canta Centro-Oeste e revela ser a Diana que João Raul procurava. O cantor fica perturbado e a acusa de querer se promover, enquanto os dois precisam gravar juntos a música 'Seu amor é minha estrada'.

Na reta final da novela 'Coração acelerado', exibida pela TV Globo, o festival Canta Centro-Oeste se torna palco de revelações explosivas. Agrado (Isadora Cruz) finalmente revela ao público que é Diana , a amiga de infância que João Raul (Filipe Bragança) procurava há anos.

A revelação acontece durante uma apresentação da dupla Agrado e Eduarda (Gabz), que expõem as armações de Naiane (Isabelle Drummond). A prima maquiavélica havia usado a voz de Eduarda sem autorização em uma gravação e chantageado Agrado para fingir ser Diana. No momento em que João Raul e Naiane estavam prestes a oficializar o noivado na área VIP, Walmir (Antonio Calloni) interrompe a cerimônia e mostra um vídeo de Agrado confirmando a verdade.

Naiane tenta desmentir, mas Walmir garante que Agrado é sim Diana. Perturbado, o cantor sai do local em silêncio, deixando todos atônitos. Após o choque, João Raul confronta Agrado no camarim, acusando-a de ter se aproveitado da situação para ganhar visibilidade. Ele não entende por que ela não contou em particular, apenas para ele.

A atriz Isadora Cruz adianta que isso magoa profundamente Agrado, que agora tem certeza de que eles não voltarão a ficar juntos.

'João Raul não merece seu amor porque continua não acreditando nela', explica a atriz. A situação fica ainda mais tensa quando Alana (Cleo Pires) e Ronei (Thomás Aquino) convencem os dois a fazer um dueto da música 'Seu amor é minha estrada'. Durante a performance, ambos se emocionam tanto que não conseguem continuar e prometem nunca mais cantar a música juntos.

No entanto, uma nova oportunidade de reaproximação surge quando Ronei sugere que eles gravem a canção em estúdio. Os dois gravam separadamente, mas a música mexe muito com Agrado. Leandro (David Junior), namorado de Agrado, percebe a emoção dela sempre que ouve a gravação e decide pedir um tempo, afirmando que entende o quanto João Raul ainda significa para ela. Filipe Bragança comenta que seu personagem sente uma mistura de raiva e alívio ao descobrir a verdade.

'No fundo, João Raul sempre soube que era a Agrado. A intuição não mente. Ele fugia dessa certeza porque o amor é complexo e assustador', reflete o ator. A reta final promete mais reviravoltas e emoções para o casal





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