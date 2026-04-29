Copom eleva projeções de inflação e destaca impactos da guerra no Oriente Médio

O Banco Central revisou suas estimativas de inflação para 2024 e para o horizonte relevante até 2027, destacando os efeitos da guerra no Oriente Médio e a necessidade de ajustes na política monetária.

O Comitê de Política Monetária ( Copom ) do Banco Central revisou suas projeções de inflação para 2024 e para o horizonte relevante, que agora se estende até o quarto trimestre de 2027.

Para este ano, a estimativa do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi elevada de 3,9% para 4,6%, ultrapassando o teto da meta estabelecida. Essa revisão reflete um aumento tanto nos preços livres, que passaram de 3,7% para 4,5%, quanto nos preços administrados, que subiram de 4,3% para 4,8%. No horizonte relevante, a projeção do IPCA foi ajustada de 3,3% para 3,5%, com a inflação de preços livres em 3,5% e a de preços administrados em 3,6%.

O Copom destacou que a guerra no Oriente Médio tem impactos diretos e indiretos na inflação brasileira, além de aumentar a incerteza em torno das projeções. O documento do comitê explica que os conflitos afetam a cadeia de suprimentos global e os preços de commodities, justificando a decisão de reduzir a taxa básica de juros de 14,75% ao ano para 14,5% ao ano.

O Copom também ressaltou que as projeções de inflação estão se distanciando da meta no horizonte relevante, enquanto a incerteza sobre essas projeções aumentou devido à falta de clareza sobre a duração dos conflitos e seus efeitos. O comunicado afirmou que o comitê considerou apropriado continuar com o ciclo de calibração da política monetária, uma vez que o longo período de manutenção da taxa de juros em patamar contracionista já mostrou evidências de desaceleração da atividade econômica.

Essa situação cria condições para ajustes no ritmo e na extensão da calibração, visando assegurar a convergência da inflação à meta. Além disso, a rejeição do nome de Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) representa uma derrota histórica para o presidente Lula, já que o atual advogado-geral da União precisava de pelo menos 41 votos favoráveis no Senado.

Analistas apontam que, embora o Copom veja uma piora na inflação no horizonte relevante, isso não deve impedir uma nova redução de juros em junho, mas pode impactar o orçamento do ciclo de distensão monetária. Em outro contexto, o ex-presidente Donald Trump publicou em sua rede social que Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), quer permanecer no cargo porque não conseguiria emprego em outro lugar.

No mercado financeiro, o dólar fechou próximo de R$ 5 e o Ibovespa despencou devido à alta do petróleo, após a decisão do Fed e antes do anúncio do Banco Central. O avanço do petróleo aos maiores níveis desde o início da guerra no Oriente Médio pressionou as perspectivas de inflação e orientou a renda fixa doméstica.

Por fim, a receita operacional líquida no trimestre foi de R$ 3,81 bilhões, ante R$ 3,94 bilhões no primeiro trimestre do ano passado, representando uma queda de 3,3%





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