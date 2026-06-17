Copom deve promover terceiro corte consecutivo da Selic para 14,25% em meio a incertezas externas e domésticas

Mercado financeiro espera redução de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros na reunião do Copom, mas perspectiva de novos cortes está comprometida pelo cenário de inflação e crescimento incerto.

O Banco Central do Brasil realiza nesta quarta-feira, 17, a reunião do Comitê de Política Monetária ( Copom ) com a expectativa generalizada do mercado financeiro pela terceira redução consecutiva de 0,25 ponto percentual na taxa Selic .

A taxa básica de juros da economia brasileira deve cair de 14,5% para 14,25%. Se confirmada, a decisão iguala a Selic ao nível observado entre julho de 2015 e outubro de 2016, período marcado pela crise do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Apesar do acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã para um cessar-fogo no conflito no Oriente Médio, analistas avaliam que o espaço para cortes adicionais está cada vez mais restrito.

O cenário externo volátil e as incertezas sobre o ritmo do crescimento econômico doméstico e a trajetória da inflação pressionam a autoridade monetária a manter cautela. A reunião é comandada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, e a maioria das instituições financeiras projeta o corte para 14,25%. Pesquisa do Valor Pro indica que 94 de 112 instituições consultadas esperam a redução, enquanto 18 apostam na manutenção da taxa em 14,5%.

Na ata da reunião anterior, em abril, o Copom sinalizou a continuidade do ciclo de calibração dos juros, mas sem definir ritmo ou extensão dos próximos passos. A postura cautelosa reflete as incertezas em relação à guerra no Oriente Médio, que elevou os preços de combustíveis globalmente, e à velocidade da desaceleração da atividade econômica brasileira, fator crucial para o BC alcançar a meta de inflação.

O comunicado da ata enfatiza que a magnitude e a duração do ciclo serão determinadas conforme novas informações sejam incorporadas, diante de sinais mistos sobre a atividade econômica e os efeitos sobre o nível de preços. A projeção oficial do Copom para o IPCA, divulgada em abril, era de 4,6% no fim de 2026 e 3,5% no fim de 2027, horizonte no qual o BC trabalha atualmente para convergir a inflação à meta de 3,0%, com tolerância de 1,5% a 4,5%.

Analistas agora esperam que a projeção para o final de 2027 suba levemente para 3,6%. Além disso, a taxa Selic projetada no Boletim Focus, referência para as projeções do BC, aumentou de 13% para 13,75% no fim de 2026 e de 11% para 12% no fim de 2027 entre as duas reuniões do Copom. As expectativas de inflação da Focus seguem distantes da meta, com 5,30% para este ano e 4,10% para o próximo.

Para o economista Leonardo França Costa, do ASA, o acordo entre EUA e Irã não altera a expectativa de um último corte do ciclo. Ele ressalta que a deterioração do cenário externo deve perdurar, dada a incerteza sobre a duração do acordo e o fato de acordos anteriores terem pouca eficácia.

O impacto de uma queda nos preços internacionais do petróleo tende a ser limitado, pois o governo brasileiro já absorveu parte do repasse ao manter subsídios e desonerações que reduziram o price pass-through aos combustíveis. A atividade econômica doméstica e o mercado de trabalho permanecem aquecidos, enquanto as expectativas de inflação seguem em deterioração, configurando pontos de preocupação para o BC. A volatilidade externa soma-se às incertezas já existentes, reforçando a opção por um ciclo curto de cortes na Selic





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