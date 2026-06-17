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Copom corta Selic para 14,25% e indica possível pausa diante de incertezas globais

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Copom corta Selic para 14,25% e indica possível pausa diante de incertezas globais
CopomSelicPolítica Monetária
📆6/17/2026 10:41 PM
📰JornalOGlobo
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O Comitê de Política Monetária reduziu a taxa básica de juros de 14,5% para 14,25%, marcando o terceiro corte consecutivo. Apesar da redução, não há compromisso com novos recortes, e o Banco Central destaca a volatilidade externa e a necessidade de observar a evolução da inflação e da atividade econômica.

O Comitê de Política Monetária ( Copom ) anunciou, na sua última reunião, a terceira redução consecutiva da taxa Selic , que passou de 14,5% para 14,25% ao ano.

O recorte de 0,25 ponto percentual reflete a margem de atuação ainda contracionista da política monetária, mas o Banco Central optou por não sinalizar novos cortes imediatos, deixando em aberto a possibilidade de uma pausa no ciclo. No comunicado oficial, o Copom destacou que a definição da magnitude total do ciclo dependerá de novas informações que assegurem a convergência da inflação à meta estabelecida.

O órgão também ressaltou a persistente incerteza no cenário externo, alimentada pelos desdobramentos do conflito no Oriente Médio, o que exige cautela nas decisões futuras. No âmbito doméstico, os diretores do Copom apontaram indicadores que sinalizam uma aceleração da atividade econômica no primeiro trimestre de 2024, bem como a resiliência do mercado de trabalho. Esses elementos são considerados na avaliação da trajetória da inflação, que ainda apresenta pressões altas, especialmente nos preços de alimentos e energia.

Analistas do mercado financeiro interpretaram a decisão como um indício de que o ciclo de cortes pode estar se aproximando do seu término, embora não excluam a manutenção da flexibilidade para ajustes posteriores. O CEO da Gravus Capital, Ricardo Trevisan, afirmou que o ajuste foi o último que a política monetária contracionista permitia, sugerindo que a próxima reunião, prevista para 5 de agosto, pode trazer uma pausa, caso os dados econômicos não justifiquem novos recortes.

Outras vozes do setor, como Raphael Vieira, também da Gravus Capital, observam que a mensagem central do Copom é a abertura do ciclo de cortes, porém com menor previsibilidade e maior dependência dos indicadores de inflação, expectativas e atividade econômica. O economista Carlos Lopes, do Banco BV, reforçou que o Banco Central preservou flexibilidade para novas reduções da Selic, mas que a velocidade e o tamanho dos próximos movimentos ainda são incertos.

Ele ainda acrescentou que, apesar de não haver um sinal claro de pausa, o BC parece inclinado a continuar recortando a taxa, sobretudo se a economia permanecer aquecida e a pressão inflacionária persistir. Em síntese, o consenso entre especialistas indica que a Selic deve se estabilizar em 14,25% até o final do ano, mas há uma probabilidade crescente de novos cortes, dependendo da evolução dos riscos externos, do desempenho da atividade econômica e das pressões fiscais que ainda se mantêm em expansão.

Essa perspectiva reforça a necessidade de o Banco Central monitorar de perto os próximos indicadores macroeconômicos antes de definir a trajetória final da política monetária

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Copom Selic Política Monetária Inflação Conflito No Oriente Médio

 

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