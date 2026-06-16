Copa do Mundo: Vozinha é o grande destaque da estreia entre Espanha e Cabo Verde

O goleiro de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, mais conhecido como Vozinha, foi o grande destaque da estreia na Copa do Mundo entre Espanha e Cabo Verde. Com quatro partidas realizadas nos Estados Unidos, o Mundial teve novas histórias em seu quinto dia de competição.

O goleiro de Cabo Verde , Josimar José Évora Dias, mais conhecido como Vozinha , foi o grande destaque da estreia na Copa do Mundo entre Espanha e Cabo Verde .

Com quatro partidas realizadas nos Estados Unidos, o Mundial teve novas histórias em seu quinto dia de competição, na segunda-feira, 15. O roteiro do dia contou com páginas além das quatro linhas, mas um fato chamou a atenção com a bola rolando: todos os quatro jogos terminaram empatados, mesmo os mais improváveis. Fernanda Gentil 'compara' empate com derrota e Romário rebate: 'Quem não conhece futebol vai pensar como você'.

Tudo começou com Cabo Verde arrancando 0 a 0 histórico contra a Espanha, com Vozinha entrando para a história das Copas do Mundo, em Atlanta. Pouco depois, em Seattle, Bélgica e Egito ficaram no 1 a 1. Já na primeira partida da, o Uruguaio precisou suar para empatar em 1 a 1 contra a Arábia Saudita, após sair atrás no placar. Por fim, Irã e Nova Zelândia encerram o dia com o 2 a 2 no placar.

Após a derrota por 5 a 1 para a Suécia, pela rodada de estreia do Grupo F da Copa do Mundo, o técnico deixou a equipe tunisiana após cinco partidas, com três derrotas, um empate e apenas uma vitória. Maior artilheiro da Tunísia em Copas, Wahbi Khazri deve comandar o time até o fim da competição.

Horas antes de entrar em campo pela estreia na Copa do Mundo, Alireza Jahanbakhsh, o capitão do Irã, revelou que 'Meu amigo disse para eu falar que era do Irã. Quando um deles revistou meu amigo e ouviu 'Irã', começou a rir e disse: 'Irã? Pode ir embora, saia daqui'. O caso aconteceu durante uma viagem a lazer a Tulum, mas Jahanbakhsh está de volta ao México para a Copa do Mundo.

Apesar de os jogos do Irã na primeira fase serem nos Estados Unidos, a equipe está hospedada em território mexicano devido ao momento político conturbado com os norte-americanos. O dia também teve a resolução de um caso que aconteceu no primeiro dia de competição.

Após um sul-coreana denunciar ter sido vítima de racismo por um torcedor mexicano, a O homem identificado como Ulises Fernando Bernal Miramontes puxou os cantos dos olhos enquanto a influenciadora Yoon Su Jin gravava um vídeo brincando com torcedores mexicanos. Longe dos Estados Unidos, México ou Canadá, a Copa do Mundo tem intensificado uma rivalidade na comunicação brasileiro.

Em tom de provocação ao ouvir que o goleiro Vozinha gosta de assistir novelas, Casimiro Miguel esquentou a 'treta': 'a Globo tá passando um monte de novela, não tá passando jogo, tem que passar novela! O vozinha pode assistir lá'. Pouco depois, o perfil da Globo no Instagram respondeu a indireta com montagens do jogador de Cabo Verde como protagonista de novelas. Foto: Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Image





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