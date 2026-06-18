Copa do Mundo: primeiras definições na segunda rodada da fase de grupos

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa com jogos decisivos que podem antecipar classificações e eliminações. Destaque para México vs Coreia do Sul, onde o vencedor garante vaga, e para o Grupo L, com Inglaterra e Gana buscando classificação antecipada. Confira também os resultados da primeira rodada e a situação dos demais grupos.

Nesta quinta-feira, 18, a primeira equipe pode assegurar sua classificação para a fase de mata-mata da Copa do Mundo. No primeiro dia da segunda rodada da fase de grupos , o México recebe a Coreia do Sul em Guadalajara.

Se a partida não terminar empatada, o vencedor garante vaga nas oitavas de final. O duelo é válido pelo Grupo A e está marcado para as 22h (horário de Brasília), encerrando a jornada do dia. Na quarta-feira, 17, a primeira rodada foi concluída com destaque para a Inglaterra, que venceu a Croácia por 4 a 2 em Dallas, EUA, em jogo pelo Grupo L. Jude Bellingham e Marcus Rashford marcaram no segundo tempo para garantir os três pontos.

Pela mesma chave, Gana derrotou o Panamá por 1 a 0, com gol de Caleb Yirenkyi nos acréscimos, emToronto, Canadá. A segunda rodada do Grupo L ocorre na terça-feira, 23: Inglaterra e Gana se enfrentam, e o vencedor já se classifica; Panamá e Croácia buscam recuperação. No jogo de estreia do Grupo K, Portugal empatou em 1 a 1 com a República Democrática do Congo em Houston, EUA.

João Neves abriu o placar para os portugueses, e Yoane Wissa empatou nos acréscimos do primeiro tempo. O astro Cristiano Ronaldo, de 41 anos, teve atuação discreta. No outro confronto do grupo, a Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1 na Cidade do México. Daniel Muñoz abriu o placar, Abbosbek Fayzullaev empatou, e Luis Díaz e Jaminton Campaz definiram o triunfo colombiano.

A Colômbia pode garantir classificação antecipada na próxima terça-feira, 23, se vencer a República Democrática do Congo; Portugal enfrenta o Uzbequistão buscando sua primeira vitória. A quarta-feira, 17, também marcou o início da segunda rodada para outros grupos. República Tcheca e África do Sul, que perderam na primeira rodada, jogam em Atlanta, EUA, às 13h.

A partida pode ser de vida ou morte: quem perder pode ser eliminado com uma rodada de antecedência, a depender do resultado do confronto entre México e Coreia do Sul. Pelo Grupo B, às 16h, a Suíça enfrenta a Bósnia em Los Angeles, EUA; e às 19h, Canadá e Catar se enfrentam em Vancouver. Como todos os jogos da primeira rodada desse grupo terminaram empatados, não há possibilidade de classificação ou eliminação antecipada para Suíça, Bósnia, Canadá ou Catar.

A cobertura segue com foco nos desdobramentos de cada grupo, destacando os principais lances, estatísticas e implicações para a classificação geral. A competição mantém seu equilíbrio, com várias seleções ainda em busca de vaga nas fases eliminatórias. O jornalismo responsável e a busca pela verdade factual permanecem como pilares na disseminação das informações, combatendo desinformações e promovendo uma cobertura justa e equilibrada dos eventos esportivos





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