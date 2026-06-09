Copa do Mundo: Mano Menezes aponta seleção europeia superior ao Brasil; Neymar e lesão de Abde em foco

Técnico do Peru, Mano Menezes, declara que equipe europeia é superior ao Brasil na Copa; expectativa por retorno de Neymar e lesão de Abde no Marrocos; confira as seleções com técnicos da Copa anterior e pronunciamento de árbitro impedido nos EUA.
Bom dia! Estamos começando mais um dia de cobertura de Copa do Mundo por aqui, no Lance! Acompanhe junto com a gente! O técnico do Peru , Mano Menezes , concedeu entrevista e afirmou que considera uma seleção europeia superior ao Brasil para a Copa do Mundo, dizendo que a equipe é melhor.
Além disso, há um perfil que destaca as cinco seleções que mantêm os mesmos técnicos da última Copa, incluindo a Argentina de Scaloni, que já foi carrasco do Brasil. O árbitro Omar Artan, barrado nos EUA para apitar a Copa, se manifestou sobre o caso. A seleção de Portugal divulgou imagens dos jogadores realizando exames médicos protocolares antes da competição. Marrocos confirmou uma lesão no joelho do atacante Abde, que permanece com a equipe mas corre risco de corte.
O jogador ainda não consegue treinar no campo, e a previsão de retorno será clearer quando ele voltar aos work with the group. A expectativa é que Neymar retorne contra o Haiti, embora não haja certeza de sua presença. A programação do dia inclui treino no CT de Columbia Park, com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa
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