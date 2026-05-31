Copa do Mundo impulsiona vendas de TVs no Rio: promoções, parcelamento em até 21 vezes e Pix de recompensa para quem torcer pela seleção

As vendas de televisores no Rio de Janeiro podem superar 10% em relação à última Copa, impulsionadas por descontos, parcelamento sem juros e recompensas em Pix para quem acompanhar a seleção. Varejistas como Americanas e Casas Bahia lançam ofertas especiais, garantias estendidas e incentivos financeiros ligados aos resultados da seleção brasileira.

Com a aproximação da Copa do Mundo, a tradição de reunir família e amigos em torno da televisão para assistir aos jogos da seleção brasileira tem aquecido o mercado de aparelhos de TV no Brasil.

Segundo levantamento realizado pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), as vendas de televisores podem superar em mais de 10% os volumes da última edição do torneio. O cenário é ainda mais favorável porque, de acordo com o presidente das entidades, Aldo Gonçalves, os preços dos televisores não acompanharam a alta da inflação a partir de 2023.

Nos últimos doze meses concluídos em abril, a inflação regional superou o aumento dos preços dos aparelhos, o que torna a aquisição de um novo televisor um investimento atraente, mesmo com o peso dos juros sobre o orçamento familiar. Além disso, a constante evolução tecnológica, que entrega imagens com resolução 4K, HDR, processadores com inteligência artificial e sistemas operacionais mais intuitivos, tem ampliado a percepção de valor dos consumidores, que veem a compra como uma forma de aproveitar ao máximo a festa do futebol.

Para atender à crescente demanda, os principais varejistas do país têm preparado campanhas agressivas de divulgação e facilidades de pagamento. A Americanas, por exemplo, oferece parcelamento de Smart TVs em até 21 vezes sem juros para quem usa o cartão Cliente A e ainda garante, por tempo limitado, uma extensão de garantia de 36 meses, que se soma à garantia do fabricante, proporcionando tranquilidade ao comprador durante todo o período da Copa.

A Casas Bahia, por sua vez, projeta um aumento de 40% na procura por televisores em todas as faixas de tamanho, com uma explosão de demanda para telas de 65 polegadas ou mais, onde a procura pode mais que dobrar. Em uma ação inédita, a rede promete créditos via Pix que variam de R$ 50 a R$ 1.000 para clientes que adquirirem TVs selecionadas e que estejam acompanhando as partidas da seleção nos dias 13, 19 e 24 de novembro, condição que exige a abertura de conta no banco digital banQi no momento da compra.

Entre as ofertas mais chamativas estão: a Smart TV Philips de 50 polegadas, que passa de R$ 2.399 por R$ 2.099; a Smart TV 75" LG QNED 73ASA, reduzida de R$ 6.184,50 para R$ 5.199,00 em até dez vezes sem juros; a TV AOC de 32" com Roku, de R$ 1.144,30 por R$ 977,89 em seis parcelas; a Smart TV 55" LG QNED 73ASA, de R$ 3.607,20 por R$ 2.980,53 em dez vezes sem juros; a TCL 55" QLED, de R$ 6.205 por R$ 2.199,60 via Pix; a LG 65" Ultra HD, de R$ 7.009,85 por R$ 3.989,05 no Pix; a Samsung 55" Crystal UHD, de R$ 3.466,07 por R$ 2.745,12 no Pix; além de modelos da LG de 60" e da TCL de 32" com descontos superiores a 20% quando pagos via Pix.

Essas promoções, combinadas com a possibilidade de receber recompensas financeiras vinculadas ao desempenho da seleção, criam um ambiente de compra estimulante que promete movimentar milhões de reais nas próximas semanas, consolidando a temporada de Copa como um dos maiores impulsionadores do varejo de eletrônicos no país





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