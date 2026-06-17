Copa do Mundo impulsiona mercados de previsão e acirra disputa regulatória global

A Copa do Mundo pode gerar até US$ 10 bilhões em apostas em plataformas como Kalshi e Polymarket, que estão no centro de um crescente cerco regulatório worldwide. No Brasil, 27 sites foram bloqueados por operarem fora do escopo permitido, enquanto a cofundadora Luana Lopes Lara busca diálogo com governos para expandir o setor.
A Copa do Mundo deste ano marca a ascensão dos mercados de previsão , como Kalshi e Polymarket , como uma nova frente de apostas esportivas que pode movimentar até 10 bilhões de dólares.
Essas plataformas operam em uma zona cinzenta entre derivativos financeiros e jogos de azar, enfrentando um cerco regulatório crescente em todo o mundo. No Brasil, 27 sites foram bloqueados em abril, incluindo a Kalshi, cofundada pela brasileira Luana Lopes Lara, que se tornou bilionária com o negócio.
A restrição se deve ao fato de que a atividade só é permitida no âmbito dos derivativos, sob a vigilância da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), enquanto as vertentes esportivas são reservadas às bets esportivas reguladas pelo Ministério da Fazenda. Luana reconhece a barreira regulatória mas defende o diálogo com governos, diferenciando seu produto de jogos de azar.
Espanha, Indonésia e Índia se juntaram recentemente à lista de países que restringem o acesso, refletindo uma tendência global de reguladores intensificarem a fiscalização. Analistas da Bernstein estimam que o torneio pode gerar cerca de 3 bilhões de dólares em apostas adicionais e impulsionar até 10 bilhões em volume total em plataformas de previsão e esportivas. A discussão sobre enquadramento jurídico divide os países: alguns tratam os contratos como jogo, outros como valores mobiliários.
Para Dovey Wan, da Primitive Ventures, a fase de disputa por legitimidade era inevitável após a popularização. As empresas sustentam que agregam informações valiosas sobre eventos econômicos e geopolíticos, enquanto críticos alertam para riscos de especulação e uso de informações privilegiadas. A polêmica em torno desses mercados reflete o embate entre inovação financeira e a necessidade de proteção ao investidor, num cenário onde a Copa do Mundo se tornou um campo de testes global para esse novo modelo de apostas
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