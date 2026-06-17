Copa do Mundo impulsiona mercados de previsão e acirra disputa regulatória global

A Copa do Mundo pode gerar até US$ 10 bilhões em apostas em plataformas como Kalshi e Polymarket, que estão no centro de um crescente cerco regulatório worldwide. No Brasil, 27 sites foram bloqueados por operarem fora do escopo permitido, enquanto a cofundadora Luana Lopes Lara busca diálogo com governos para expandir o setor.

A Copa do Mundo deste ano marca a ascensão dos mercados de previsão , como Kalshi e Polymarket , como uma nova frente de apostas esportivas que pode movimentar até 10 bilhões de dólares.

Essas plataformas operam em uma zona cinzenta entre derivativos financeiros e jogos de azar, enfrentando um cerco regulatório crescente em todo o mundo. No Brasil, 27 sites foram bloqueados em abril, incluindo a Kalshi, cofundada pela brasileira Luana Lopes Lara, que se tornou bilionária com o negócio.

A restrição se deve ao fato de que a atividade só é permitida no âmbito dos derivativos, sob a vigilância da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), enquanto as vertentes esportivas são reservadas às bets esportivas reguladas pelo Ministério da Fazenda. Luana reconhece a barreira regulatória mas defende o diálogo com governos, diferenciando seu produto de jogos de azar.

Espanha, Indonésia e Índia se juntaram recentemente à lista de países que restringem o acesso, refletindo uma tendência global de reguladores intensificarem a fiscalização. Analistas da Bernstein estimam que o torneio pode gerar cerca de 3 bilhões de dólares em apostas adicionais e impulsionar até 10 bilhões em volume total em plataformas de previsão e esportivas. A discussão sobre enquadramento jurídico divide os países: alguns tratam os contratos como jogo, outros como valores mobiliários.

Para Dovey Wan, da Primitive Ventures, a fase de disputa por legitimidade era inevitável após a popularização. As empresas sustentam que agregam informações valiosas sobre eventos econômicos e geopolíticos, enquanto críticos alertam para riscos de especulação e uso de informações privilegiadas. A polêmica em torno desses mercados reflete o embate entre inovação financeira e a necessidade de proteção ao investidor, num cenário onde a Copa do Mundo se tornou um campo de testes global para esse novo modelo de apostas





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Do Mundo Mercados De Previsão Kalshi Polymarket Regulação

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brasil chega à 2ª rodada da Copa do Mundo ainda em construçãoAncelotti ainda não conseguiu repetir uma escalação na Seleção

Read more »

Rival da CazéTV, GeTV exibe a Copa do Mundo mesmo sem direitos no YoutubeCanal ligado à Globo exibe partidas do Mundial na plataforma de vídeos e disputa audiência com a CazéTV no ambiente digital.

Read more »

Mexicano acusado de gesto racista na Copa do Mundo pede desculpasApós repercussão internacional, Ulises Fernando Bernal Miramontes apresentou renúncia ao cargo do Colégio de Engenheiros de Geomática

Read more »

Copa: Na loja da Fifa souvenir custa de US$ 10 a US$ 300Itens oficiais vendidos no MetLife Stadium iam de ímã de geladeira a coleção de bolas em miniatura; transporte até o estádio também pesou na conta

Read more »