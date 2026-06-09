Copa do Mundo: histórias e curiosidades

A Copa do Mundo é uma das competições mais importantes do futebol mundial. Neste artigo, vamos explorar algumas das histórias e curiosidades que cercam a competição.

Apenas oito países já ergueram o troféu da Copa do Mundo, incluindo a Argentina, que venceu a competição três vezes, sendo a última em 2022.

O analista financeiro alemão Joachim Klement, conhecido por acertar as vencedoras das últimas três edições do Mundial, acredita que, entre as principais seleções, muito depende do acaso. Segundo ele, fatores como o desempenho de uma equipe em um determinado dia, uma decisão da arbitragem ou a sorte de uma bola entrar em vez de bater na trave são completamente imprevisíveis.

Ainda assim, se a história servir de referência, há alguns fatores que as seleções que sonham com o título talvez devam levar em consideração - e alguns deles são bastante surpreendentes. Das 84 seleções que já disputaram a maior competição do futebol mundial, apenas oito conseguiram erguer a taça: Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Uruguai. Somente 13 países chegaram a uma final de Copa do Mundo - e alguns deles com grande frequência.

A Alemanha disputou oito finais, seguida pelo Brasil, com sete, e por Argentina e Itália, com seis cada. Entrar para esse seleto grupo não é tarefa fácil. A integrante mais recente da lista é a Espanha, que conquistou seu primeiro título em 2010. E vale uma menção especial à Holanda, que chegou a três finais, mas nunca venceu a competição - embora, segundo o analista financeiro Joachim Klement, seja uma das favoritas para finalmente levantar a taça em 2026.

Outro dado curioso é que, em toda a história da Copa do Mundo, apenas duas seleções da África ou da Ásia alcançaram as semifinais: a Coreia do Sul, em 2002, e Marrocos, em 2022. A Alemanha foi a primeira seleção europeia a levantar a taça da Copa do Mundo em solo latino-americano, em 2014.

Desde a primeira Copa do Mundo da Fifa, disputada no Uruguai em 1930, até a edição mais recente, realizada no Catar em 2022, foi relativamente raro uma seleção conquistar o título fora do seu próprio continente. Isso aconteceu apenas seis vezes em 22 edições do torneio - com o Brasil (1958, 1994 e 2002), a Espanha (2010), a Alemanha (2014) e a Argentina (2022).

Considerando apenas as Copas realizadas na Europa ou na América do Sul, essa 'regra geográfica' foi quebrada somente duas vezes em 19 torneios. Há várias explicações possíveis para esse fenômeno. As seleções podem ter melhor desempenho em seu próprio continente por estarem mais adaptadas ao clima, sofrerem menos com o desgaste das viagens e contarem com uma presença maior de torcedores. Não por acaso, seis Copas do Mundo foram vencidas pelo país anfitrião.

Na Copa de 2014, no Brasil, por exemplo, sete seleções latino-americanas chegaram às oitavas de final, contra seis europeias - isso apesar de a Europa, como de costume, ter classificado mais equipes para o torneio do que qualquer outro continente. Quatro anos depois, na Rússia, as seleções europeias conquistaram 10 das 16 vagas nas oitavas de final, enquanto a América Latina teve apenas cinco representantes.

Além disso, os quatro semifinalistas daquela edição eram europeus. , no entanto, promete inaugurar um novo cenário. Será a primeira organizada por três países - Estados Unidos, Canadá e México - e contará com 48 seleções, em vez das tradicionais 32. Quatro equipes também farão sua estreia no torneio: Curaçao, Cabo Verde, Jordânia e Uzbequistão.

Talvez a competição seja capaz de desafiar as tendências históricas. Seria razoável esperar que a seleção com melhor desempenho recente fosse também uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, mas esse está longe de ser um indicador infalível de sucesso. Criado em 1992, o ranking da Fifa é usado para definir os cabeças de chave e evitar confrontos precoces entre as principais favoritas do campeonato.

A classificação leva em conta os resultados de partidas reconhecidas pela entidade, incluindo amistosos, e funciona como um indicador do desempenho das seleções, de forma semelhante ao que ocorre em esportes como o tênis. Os campeões mundiais quase sempre estão entre as 10 ou 15 melhores equipes do ranking.

No entanto, há uma curiosidade histórica: nenhuma seleção que ocupava o primeiro lugar no ranking da Fifa no início de uma Copa do Mundo jamais conquistou o título. Às vésperas do Mundial de 2026, essa estatística pode representar um mau presságio para a Argentina, atual líder do ranking. A classificação oficial será atualizada em 11 de junho, dia da abertura da Copa do Mundo de 2026, após a disputa de uma série de amistosos preparatórios pelas seleções





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