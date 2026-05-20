Tela grande, resolução 4K, apps de streaming e conectividade: esse é o kit básico da TV ideal para acompanhar a Copa do Mundo em casa. Se você está buscando uma nova smart TV para melhorar ainda mais a experiência, o Guia de Compras reuniu aparelhos com telas de 55" custando entre R$ 2.500 a R$ 3.000 em maio, nas principais varejistas do mercado. A seleção inclui modelos com tecnologias LED, QLED e DLED (entenda o que esses termos querem dizer). Veja abaixo.

Copa do Mundo em 4K: veja TVs de 55 polegadas por até R$ 3.000 — Foto: Magnific Tela grande, resolução 4K, apps de streaming e conectividade: esse é o kit básico da TV ideal para acompanhar a Copa do Mundo em casa.

Se você está buscando uma nova smart TV para melhorar ainda mais a experiência, o Guia de Compras reuniu aparelhos com telas de 55" custando entre R$ 2.500 a R$ 3.000 em maio, nas principais varejistas do mercado. A seleção inclui modelos com tecnologias LED, QLED e DLED (entenda o que esses termos querem dizer). Veja abaixo.

Aiwa AWS-TV-55-BL-01-A Veja no site das Casas Bahia Veja no site do Fast Shop AOC 55U7045/78G 55" Veja no site da Kabum Veja no site do Pontofrio Hisense QLED 55Q6QV 55" Veja no site das Casas Bahia Veja no site da Kabum Veja no site do Pontofrio LG UHD AI 4K UA75 55" Veja no site da LG Veja no site das Casas Bahia Veja no site do Pontofrio Multi 55UF8G 55" Veja no site das Casas Bahia Veja no site do Pontofrio Veja no site do Extra Philips 55PUG7300/78 55" Veja no site das Casas Bahia Veja no site do Carrefour Veja no site da Kabum Samsung Crystal UHD 4K U8100F Veja no site das Casas Bahia Veja no site da Kabum Semp 55S62 55" Veja no site do Fast Shop Veja no site das Casas Bahia Veja no site do Pontofrio TCL P7K 55" Veja no site do Fast Shop Veja no site das Casas Bahia Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nosso time de jornalistas e colaboradores especializados.

Caso o leitor opte por adquirir algum produto a partir de links disponibilizados, a Globo poderá auferir receita por meio de parcerias comerciais. Esclarecemos que a Globo não possui qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra, mesmo que a partir dos links disponibilizados. Questionamentos ou reclamações em relação ao produto adquirido e/ou processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável. Assine a newsletter do Guia de Compras do g





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Smart TV Copa Do Mundo 4K Resolución 4K Apps De Streaming Conectividade Kit Básico Smart TV Copa Do Mundo 4K Resolución 4K Apps De Streaming Conectividade Kit Básico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo: Neymar é a principal dúvidaO treinador Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá na tarde desta segunda-feira (18). Antes do anúncio, brasileiros enviaram um recado ao treinador. A expectativa para a convocação é grande, pois algumas posições estão em aberto, com a possibilidade de surgirem surpresas entre os 26 selecionados do Brasil para a maior Copa do Mundo de todos os tempos. A dúvida principal é se Neymar estará na lista. Diante disso, alguns defenderam a ida do craque, mas muitos se opuseram. A confusão envolvendo Neymar antes da convocação da Seleção Brasileira é explicada no texto.

Read more »

Logo da Copa do Mundo da FIFA de 2026 da Nova York/Nova Jersey reveladoA parte substantiva do texto contém informações sobre o anúncio do logotipo da Copa do Mundo da FIFA de 2026 e suas considerações sobre o número de seleções, cidades-sede e expectativa de público da competição. Além disso, é abordado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua предполагаемая participation na cerimônia de abertura da Copa. Por fim, a participação iraniana em 2026 é questionada devido à guerra existente entre os dois países.

Read more »

Uniforme para a Seleção: Camisa raiz e amarelo ‘canário’ da Copa do Mundo de 2026A Seleção Brasileira está prestes a estrear com um modelo diferente de uniforme para a Copa do Mundo de 2026. O país não usará a camisa branca e amarela oficial, mas sim a camisa branca com um amarelo desbotado à lateral, em alusão ao canário, animal símbolo do Brasil.

Read more »

Neymar em debate na Seleção Brasileira e finais da Copa do MundoAlisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro; Bruno Guimarães, Gabriel Sara e Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Neymar Paulista.O assunto 'Neymar na Copa' tem tomado o noticiário nas últimas semanas. Mauro Naves, ex-Globo e atualmente no SBT, opinou sobre a possibilidade do atacante ser convocado. companheiros de transmissão também deram sua opinião sobre o assunto em entrevista exclusiva ao Lance!.

Read more »